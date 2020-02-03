《每周華語－黃溢華》身後有餘忘縮手、眼前無路想回頭



《每周華語》今日（３日）內地開市，人行大力放水且亦見推出政策不可融資沽空正股等一

系列方案；但中短期疫情仍未穩定，全球市場及今天開市的內地股市相信會更為波動。美國債市

將更為吸引，而美匯有條件見更好的表現。本地市場，恆指即使反彈，沽壓仍十分之大，以

２４０００╱２５０００為主要支持區。而中國上半年經濟增長放緩為主。



《紅樓夢》乃中國四大名著之一，書中不乏精彩對聯，其中第二回於「智通寺」有一對聯，

曰：「身後有餘忘縮手、眼前無路想回頭」。世局近年又再大亂，自伯南克２００８╱２００９

推出年「ＱＥ」力救全球之後，他老人家至今全身而退，不問世事。當年「ＡＩＧ」為何倒下？

引致差不多全數美國大行倒閉，幸有美開大「水頭」全救，才有今天美股「大牛市」十二年之久

，三大指數升至新高的「盛世」。但２００８╱２００９「次按」事件，很大機會真的會成為現

代金融史的秘密，至少未來十年、廿年也不會知道金融機構如何利用「ＣＤＯ」結構產品賺大錢

。而雷曼倒閉，為何保爾森不出手救之？亦已成為另一秘密。



自「ＱＥ」「秘笈」一出江湖，全球大中小國也都以不同方式「放水」，形式根本是「ＱＥ

」也。而上周美儲局議息，維持息率不變，強調美國經濟前景樂觀，亦使市場相信美儲局最快１

１月才會下調息率。當然，中國經濟多了變數，在疫情影響，仍未清晰之下，上半年經濟面對不

輕的收縮壓力。中國經濟可力守否？不只看疫情，亦要看中國自身的底子目前及全球經濟的真正

表現。



２０１１年美恐襲「９．１１」之後，格林斯潘已大幅下調息率，催生美房產市「大開中門

」，力谷美經濟，好讓美軍全軍去追殺拉登及他的「塔利班」恐怖份子。美財赤成為全球的金融

核彈！正是：「身後有餘忘縮手、目前無路想回頭」。美國自１９７０年代，發行十年期國庫、

又發行卅年期國債，以債「養債」幾十年之後，財政赤字已到了天文數字，而且有增無減。近幾

年，各大國為發行五十年債券已多番討論及研究。美國主權評級仍見「ＡＡＡ」，但近十多廿年

評級的準確有更大的限制與「絕對」性。今時今日，大家都認為美國及各大國的財赤無大問題甚

而視為不見之事。另方面，負息及「ＱＥ」停不了，都成為「常態」。各大國之累積赤字不斷增

加，但並未有良方去加以控制。又是：「身後有餘忘縮手、目前無路想回頭」的另一例子。財赤

有巨大成本！各國儲蓄有限！不可能不停地去買美國國債，而「ＱＥ」正成為「萬能」解毒方：

時應付不了資金所需，又「ＱＥ」╱「負息」又到了極限，「地球村」金融系統有可能失控、斷

裂！美元地位又如何？牌面見美元不會「倒下」，但美國不「縮手」，全球也不易想「回頭」又

或自身想「回頭」亦非易事。因為大多數的大中小國，都持有美元資產及美元國債。不支持美元

、美國國債，首先「倒下」的是，自身金融系統，不是美國。另一個可能是美國遇上極為巨大的

新衝擊、天災、又或恐襲等等，美國面對「ＱＥ」也用不了及有「ＱＥ」也解決不了問題，此時

全球便面對新的金融危機。１９３９年╱１９４６年的二戰，英國用血和肉換來了勝利但因而失

了話語權，英鎊自一戰結束之後已不是強勢貨幣，１９４５╱１９４６年，美元成為唯一貨幣，

不用開會：中蘇兩大共產國也不認也要認美元「第一」！除小數中立國，各大國都只有一共同債

主：美國。因而美元「不戰」而勝取下主導權。



美國政府也想於軍事╱政經「縮手」！但機會並未出現。而在相對的世界，若中日俄英等等

國的領導人自身「忘縮手」，「回不了頭」，此時美國便有機乘。世事變化太大太快甚而不可能

預期，例如突如期來的疫情，若失控太久，未及即時掌控，任何一個大國都可能承受不了：經濟

收縮，「ＱＥ」也不一定有用：因為生產收縮，甚而停止太久，再低息、再印更多紙鈔，也不可

以及時重啟生產。生產線「走」去了其他國家，人才走了，資金走了，不易再返回來。因而任何

一個國家，「ＱＥ」太久，財赤巨大，已極低息，若不幸有「界外」巨大衝擊（例如天災╱疫情

），最聰明的領導人也不易扭轉下滑之形勢！



今天「地球村」六十多七十多億人！用盡了地球資源乎？天地水、食物及生存空間使大家爭

取「增長」卻忘了政策上「縮手」！且全球金融系統近廿年已再三被扭曲，地緣形勢又再緊張，

均使「地球村」地緣政經形勢到了極不穩定的新階段。



日本２０１３年的九級東北地震╱海嘯，差一點兒把東北全面摧毀。今天中國面對發展中的

巨大疫情考驗，又經濟仍在巨大「轉角」之際，需要同心合力去面對，但也是時候考慮政策「縮

手」、「回頭」的時刻嗎？中國卅多年努力！成果有目共睹，但再好的成果，也需要「停一停」

，急於加速太快，一旦遇上未及預期的衝擊，即使「人定勝天」，亦不易再及時起步。美

「９．１１」之後，全力追殺拉登，「讓」中俄多了三年╱五年的「加速」時空！今天各國都有

可能遇上「界外」事情，因而「加速」不成卻衍生「大倒退」也不足為奇，急也急不來！



正是「身後有餘忘縮手、眼前無路想回頭」！《西遊記》成功取「西經」，唐僧也懂「縮手

」之時，不會盲目往西走，也看重孫悟空的重要性，小心、細心力保悟空及其他徒弟的性命，師

徒再往西走：成功取「西經」也不會是一帆風順、師徒合力才可成事。



目前中外科學家╱專家仍未全面掌新病毒的本質及相關醫療控制細節。目前疫情仍傾向惡化

，大中小國對中國仍多了旅遊限制；當然，對中國及全球經濟至少中短期必有打擊。美國漫畫英

雄「Ｂａｔｍａｎ」乃正義人物，「黑暗中」多壞人，筆下衣著全黑的「Ｂａｔｍａｎ」及他的

全黑色車子卻成為正義的標誌：美國「Ｂａｔｍａｎ」乃幻想中的人物；現實上，美國及其他大

中小國，真可能於此疫情中，成為得益者！《資深市場人士 黃溢華》

