《地產人眼－黃漢成》社會事件疫情雙重夾擊，紓困措施應加大力度

《地產人眼》新年伊始，香港市民迎來的並不是新年新氣象，而是來勢洶洶的武漢肺炎疫情

，滿以為社會事件近日已大幅降溫，市民可安心外出玩樂消費，殊不知現在又要為購買口罩及消

毒用品而疲於奔命，正是一波未平、一波又起，苦煞了香港人！



其實受逾半年的社會事件影響，香港民生及經濟已遭到重創，失業率升至３﹒３％，為

２０１７年３月以來最高，裝修及飲食業為失業重災區，大型珠寶集團及連鎖化妝品店計劃關閉

多間分店，是次肺炎襲港，旅遊業可說是雪上加霜，估計相關行業的結業潮及失業潮會陸續出現

，港府早前已推出多輪紓困措施，鑑於社會民生經濟有機會進一步惡化，實宜再加大力度，以解

水深火熱之民困。



回看早前公布的十項民生紓困措施，因應當今社會之經濟及民生情況，涵蓋房屋、福利及扶

貧等多個範疇，當中包括改革長者生活津貼計劃及擴大「＄２乘車優惠」計劃，此兩項措施可說

是最受長者歡迎的「德政」，另外政府亦擬逐步增加法定假期，使其與公眾假期日數看齊每年

１７天，估計有過百萬僱員可受惠，雖然增加法定假期，對僱主或商家的經營成本有一定的增加

，但相信提升員工福利後，對整體營運質素會有正面的影響，僱主們不用太過抗拒。



筆者一向認為任何措施，只要有港人受益，即使是小恩小惠，都應予以支持，早前公布的十

項紓困措施，除了研究推行「劏房」租務管制有商榷餘地之外，其餘都值得給個「讚」，香港近

日被內憂外患所困，再加上疫情來襲，社會不靖、人心不寧，期望政府推出更多的紓困措施安撫

民心，讓港人重新出發，社會重拾安穩與繁榮。

《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長 黃漢成》

