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即市新聞

03/02/2020 09:10

【抗疫維穩】中資券商普唱好中長線走勢，長城策略籲短期不宜抄底

　　《經濟通通訊社３日專訊》內地新型冠狀病毒肺炎疫情持續肆虐，滬深股市今日鼠年復市，
中資券商普遍發文維穩，指疫情對Ａ股中長期走勢影響不大。
　　中信證券指出，從２００３年的歷史經驗來看，疫情不會影響股市中長期趨勢，短期可能產
生的波動，則為中長期配置提供了更好的介入點位。
　　光大證券指出，當前形勢下，疫情還在擴散，短期市場難免還有些擾動，在１個季度左右的
中期內，需要觀察疫情對於經濟基本面的衝擊有多大，如果是著眼於一年以上的長期目標，對於
市場的影響可以忽略不計，短期擾動是長線資金買進低估股票的難得時機。
　　海通策略指出，歷史上牛市終結源於政策面或基本面出現重大轉折，這次疫情對基本面影響
類似０３年ＳＡＲＳ，是短期性的。海通認為，短期急跌後仍需要時間盤整消化，今年第一季的
市場形態類似２０１９年第四季，等待疫情控制住及後續基本面數據支撐再上行。借鑒ＳＡＲＳ
，新增病例見頂對應市場恐慌底，疫情不改變行業表現的中期排序。

＊長城策略：疫情終將過去，短期不宜抄底＊

　　長城策略指出，一個月左右的短期內，疫情擴散的節後反應疊加中小創業績預告出台，可能
通過情緒對市場運行造成擾動，在沒看到疫情好轉的拐點之前較難有大改善，即便是前期高業績
個股及此次強受益的醫藥類企業，也由於尚不明朗的疫情拐點而有疫情轉好高位補跌的風險，目
前階段要謹慎。
　　從中線來看，半個月左右時間看疫情數據變化，拐點若提前出現，則情緒的修復會緩慢出現
。中期，第一季數據出來前後，需要關注經濟數據變化；此次疫情對經濟的影響比ＳＡＲＳ時候
更大，特別是對交運，餐飲、零售、影院等消費人群聚集的行業由於春節檔的影響，可能後續帶
來較多後置問題，這部分需求的恢復需要較長的時間，且疫情過後物價可能會上升，制約貨幣政
策空間，預計財政政策力度會更大。該行預計，２０２０年上半年基本上還是一個調整後緩慢修
復預期的震蕩走勢。（ａｃ）

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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