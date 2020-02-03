《鍾之日記》Ａ場復工暴瀉，放水利好港股



《鍾之日記》２月３日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：大跌。



中國在新型肺炎疫情持續肆虐的陰霾下渡過農曆新年，為這個鼠年創下了逾二十年來最差的

經濟開局，面對可預見的股市大跌，儘管中證監昨日連夜喊話市場「穩住」，並推出維穩措施，

且人行預早公布巨量逆回購放水，但仍無法阻止滬深股市今日復市大跌，今早開市即呈半空急墜

狀態，滬綜指大幅低開８﹒７３％，盤中未見好轉，全日瀉７﹒７２％，報２７４６﹒６１點，

為去年２月１５日以來的收市新低，深成指暴挫８﹒４５％，創業板指挫６﹒８５％，超過一半

的行業板塊跌幅超過９％，逾３２００股跌停，表現慘烈。

人民銀行提前一日預告巨量逆回購１２０００億元人民幣，並於今日進行操作時下調中標利

率０﹒１％，９０００億人民幣７天期逆回購中標利率下調０﹒１％至２﹒４％；３０００億元

人民幣１４天期逆回購中標利率同樣下調０﹒１％至２﹒５５％。

Ａ場恐慌下兩市成交５１９５億元人民幣，未見天量成交，應和大量股份跌停鎖死成交有關

，外資救市抄底，通過陸股通淨流入１８１﹒８９億元人民幣，為去年１１月２６日逾兩個月高

。

全國最新確診新型冠狀病毒肺炎病例已經暴增至１７３３５宗，累計死亡病例３６１宗已經

超過ＳＡＲＳ，疑似病例則增至２１５５８宗。



＊Ａ場復工未拖累港股，人行放水為恆指回穩＊



恆指今早受Ａ場「復工」拖累，先低開１２３點，貼近二萬六關口，但人行「放水」力度有

功，於公開市場逆回購１﹒２萬億元人民幣，刺激港股低位反彈最多２００點，高見２６５１２

點；隨後財新公布內地１月份ＰＭＩ低於預期，令港股午後升幅稍微收窄。最終恆指收報生指數

報２６３５６點，升４４點或升０﹒１７％，主板成交今日明顯上升，達１３６６﹒８０億元，

按日升３２﹒６７％。

重磅股方面，騰訊（００７００）撐起大市表現，分析指新型病毒肆虐令市民強迫留於家中

，間接令其手遊受惠，今日收漲１﹒９％；匯豐控股（００００５）跌０﹒６％，港交所

（００３８８）升０﹒６％，中移動（００９４１）跌０﹒６％，友邦保險（０１２９９）升１

％。



＊Ａ場金融股恐慌跌，Ｈ股已跌飽四大行回穩＊



市傳中證監昨日臨急向多家券商下發通知，要求內地券商今日起暫停融券賣出業務，即禁止

沽空Ａ股，另外向基金公司發出口頭指示，「敦促」基金經理在不必要的情況下不得拋售股票，

除非他們面臨投資者贖回的境況。

若中證監指示屬實，則今次是繼２０１５年６月Ａ股股災後再一次禁止借貨沽空，當年監管

暴力救市，除了國家隊入場之外、限券商只買不賣外，更不准分析師發表負面評論、或大股東減

持。

同時，中證監要求券商為作出股權質押的股東做展期，融券投資者受重大經濟損失，券商除

了生意額受損，還須把金融風險攬上身。Ａ場所有券商股全日跌停，惟港股方面今日是春節後復

市第四日，中資券商股表現個別，招商證券（０６０９９）跌１﹒８％，國泰君安

（０２６１１）跌１﹒４％，惟中州證券（０１３７５）升３﹒３％，海通證券（０６８３７）

升０﹒３％。

同樣承擔金融風險的還有銀行股，監管機構多次提醒，金融機構不可隨意向受疫情影響企業

抽貸斷貸，但若疫情擴散無法復工，企業停業問題持續，可能會四出向銀行借款，甚至因無力支

付工資等支出而結業，銀行的壞帳風險將激增。Ａ場四大行出現罕見跌幅，建設銀行

（滬：６０１９３９）暴瀉７﹒６％，工商銀行（滬：６０１３９８）插水５﹒２％，中國銀行

（滬：６０１９８８）跌５％，農業銀行（滬：６０１２８８）跌４﹒３％，今日更有１４家中

小行跌停。

四大行Ｈ股方面則回穩，建設銀行（００９３９）升１％，工商銀行（０１３９８）升

０﹒８％，中國銀行（０３９８８）升０﹒３％，農業銀行（０１２８８）無升跌。



＊全民盲搶雙黃連，醫藥股兩邊走＊



中科院上海藥物研究所表示，研究團隊通過實驗室體外試驗證明，雙黃連有抑制新型冠狀病

毒作用，下一步還需通過進一步臨床研究證實。該所提供的稿件也提到目前正在開展臨床研究。

消息一出，各大藥房和淘寶、京東等電商平台的雙黃連口服液被搶購一空。內地官媒即紛紛

發文提醒，抑制不等於預防和治療，勿搶購自行服用雙黃連口服液。

福森藥業（０１６５２）的主要產品之一正是雙黃連口服液，雖然集團主重申雙黃連的功效

有待通過進一步臨床試驗確認，但其股價亦因而炒高，早段一度飆近２﹒５倍，破頂高見２０元

另一方面，歌禮製藥（０１６７２）公布，公司已收到相關醫療機構和研究人員申請，使用

公司研發的ＡＳＣ０９復方片和利托那韋（Ｒｉｔｏｎａｖｉｒ）開展新型冠狀病毒感染患者臨

床試驗。公司醫學團隊在浙江省部分醫院做調查後初步了解，浙江省部分醫院已有超過２０例確

診的新型冠狀病毒感染患者在服用洛匹那韋╱利托那韋後核酸檢測轉陰。歌禮製藥收市飆

１９﹒３％，報４﹒９５元。

面對內地肺炎疫情來勢洶洶，其他醫藥股走勢兩極，中生製藥（０１１７７）升２﹒９％，

石藥（０１０９３）升３﹒７％，為今日表現最好的藍籌；上海醫藥（０２６０７）漲

４﹒１％，華潤醫藥（０３３２０）飆５﹒４％。惟白雲山（００８７４）挫３﹒４％，報

２４﹒３５元；山東新華製藥（００７１９）更急跌１１﹒６％，而中國醫療集團

（０８２２５）繼續回落，今吐４９﹒７％。







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