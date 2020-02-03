《價值美股－阮靜瑤》港股跑輸美股，公司質素非主因

《價值美股》港股長期明顯弱於美股，有人歸咎於香港上市公司質素不及美國。目前沒有一

個確實指標去定義哪個市場的公司質素較好，香港也有不少好公司，美國也有不少「妖股」。事

實上，上市公司質素與指數漲不漲，雖有正向關係，但關聯性也許比我們想像中低。以下主要有

三大原因，更能解釋為何港股長期跑輸美股。



首先，是流動性問題。單是一家Ｔｅｓｌａ，活躍時的成交金額便與整體港股媲美。為甚麼

會這樣呢？印花稅是主要原因。買賣美股不用繳付印花稅，而買賣港股交易使費卻是全球主要交

易所中數一數二高的，這對投資意欲及流動性影響很大，尤其程式交易蓬勃發展的趨勢下，投資

者對交易成本愈來愈敏感。



第二個原因，港股愛派息、美股愛回購。香港本地的上市公司派息，股東並不需要繳付股息

稅，故不少上市公司以派息來回饋股東，而除淨時股價會下跌。在美股市場，無論是外國或美國

本地的股東，都要交股息稅，香港股東更要繳交３０％之多，故較多的公司偏好以回購來回饋股

東，而回購通常對股價有推升作用。



第三個原因，對於流動性高、波動性低的標的，大部分投資者更願意付出溢價。這就是為何

美股高處未算高的原因。試想想，若你的ＭＰＦ只能選美股指數基金或港股指數基金，你會怎麼

選？美國以致其他海外地區社保、養老金計劃持續入市亦是支持股市的一大因素。



投資港股的朋友，經常抱怨大市波幅多於升幅，故愈來愈多人心動想轉買美股。對此筆者也

不反對，因在非常時期分散投資也是可行的部署。《茂宸證券經紀業務部助理副總裁 阮靜瑤》

