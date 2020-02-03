【抗疫維穩】中證監：權衡各因素Ａ股今日開市，暫停期貨夜盤

《經濟通通訊社３日專訊》受新型冠狀病毒感染肺炎疫情及春節假期期間境外市場反應的影

響，Ａ股今日迎來鼠年的首日開盤。就投資者關心的問題，中國證監會相關部門負責人２日接受

採訪稱，今日滬深股市開市，是權衡各種因素的結果，從一個側面表明了對市場、對規則的尊重

和戰勝困難的信心。

中證監指，關於股市開市的時間，不論是２月３日開市還是繼續延遲，均有利有弊，只能兩

害相權取其輕。如果繼續延遲開市，可能有利於消化恐慌情緒，有利於各交易所、證券機構和投

資者做更好準備，也與部分地區延長假期相配套。同時要看到，股市開市是經濟體系正常運行的

重要風向標，繼續延遲開市會帶來新的問題。

當然，鑒於疫情的發生及近期境外市場的反應，對於開市後Ａ股市場可能出現的異動，有關

部門將保持高度警惕，堅持底線思維，出台和研究對衝工具，緩解市場恐慌情緒。有關方面正在

研究恢復生產、穩定經濟的政策措施。諸多信息顯示，新型肺炎是可治可控的，疫情的影響不會

是長期的。相信隨著一系列政策措施陸續出台和落地，會對改善市場預期、防止非理性行為起到

比較好的作用。



＊今晚起暫停期貨夜盤交易＊



中證監稱，疫情發生後，確有許多期貨經營機構反映，當前情形下，繼續開展期貨夜盤交易

，一些機構在人員、運維、保障等方面存在困難，希望暫停夜盤交易。對此，中證監進行了認真

研究，為做好特殊時期疫情防控工作，決定自２０２０年２月３日當晚起暫停期貨夜盤交易，具

體的恢復時間另行通知。（ｅｗ）

