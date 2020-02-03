【抗疫維穩】上交所：如受疫情影響，公司年報披露可延期至４月底

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３日上海專電》上交所昨日（２日）發布通知稱，上市公司

如因受疫情影響，可以依規向公司監管部門申請辦理延期至４月３０日前披露。若上市公司難以

在４月３０日前披露２０１９年年度報告或２０２０年第一季度報告的，請聯繫上交所公司監管

部門通報相關情況；上交所將抓緊研究確定相關應對安排。

另外，上市公司若難以在１月底前披露業績預告或科創板上市公司預計難以在２月底前披露

業績快報的，可以向上交所公司監管部門申請辦理延期。

通知稱，自２月３日起，科創板首次公開上市審核、上市公司重大資產重組審核及其他相關

審核中發行人回復時限等規則規定的審核時限，以及發行人更新財務報告的時限，予以中止計算

；具體恢復計算時間將另行通知。

此外，項目審核期間，暫不接待預約現場溝通、現場咨詢。保薦機構項目人員可通過審核業

務系統在線提出問題或撥打相關電話聯繫審核人員，上交所科創板審核機構將及時回復。

關於股票發行承銷和上市服務，發行人和承銷商按照前期已披露的公告開展發行承銷工作存

在困難的，可根據實際需要和有關規定進行調整，並及時對調整後的安排進行披露。發行上市申

請文件已通過業務系統實行電子化報送，無需提交紙質文件。

在債券業務服務方面，如因受疫情影響，發行人和中介機構無法按既有時效要求提交發行申

請等材料的，可向上交所申請採取中止時限計算等措施；不能在規定期限內披露定期報告、臨時

報告的，可按規定申請暫緩披露。

