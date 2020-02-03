  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/02/2020 08:58

【抗疫維穩】上交所：如受疫情影響，公司年報披露可延期至４月底

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３日上海專電》上交所昨日（２日）發布通知稱，上市公司
如因受疫情影響，可以依規向公司監管部門申請辦理延期至４月３０日前披露。若上市公司難以
在４月３０日前披露２０１９年年度報告或２０２０年第一季度報告的，請聯繫上交所公司監管
部門通報相關情況；上交所將抓緊研究確定相關應對安排。
　　另外，上市公司若難以在１月底前披露業績預告或科創板上市公司預計難以在２月底前披露
業績快報的，可以向上交所公司監管部門申請辦理延期。
　　通知稱，自２月３日起，科創板首次公開上市審核、上市公司重大資產重組審核及其他相關
審核中發行人回復時限等規則規定的審核時限，以及發行人更新財務報告的時限，予以中止計算
；具體恢復計算時間將另行通知。
　　此外，項目審核期間，暫不接待預約現場溝通、現場咨詢。保薦機構項目人員可通過審核業
務系統在線提出問題或撥打相關電話聯繫審核人員，上交所科創板審核機構將及時回復。
　　關於股票發行承銷和上市服務，發行人和承銷商按照前期已披露的公告開展發行承銷工作存
在困難的，可根據實際需要和有關規定進行調整，並及時對調整後的安排進行披露。發行上市申
請文件已通過業務系統實行電子化報送，無需提交紙質文件。
　　在債券業務服務方面，如因受疫情影響，發行人和中介機構無法按既有時效要求提交發行申
請等材料的，可向上交所申請採取中止時限計算等措施；不能在規定期限內披露定期報告、臨時
報告的，可按規定申請暫緩披露。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態03/02/2020
菲現死亡個案 中國境外首宗
生財有道31/01/2020
【月結－疫情襲港】港股先高後低波幅近三千點 全月挫1877點
生財有道31/01/2020
【嚟緊炒D乜】綠葉製藥北水持倉比例高 待消化沽壓博上5.5元
國際動態31/01/2020
【武漢肺炎】南韓再增4宗確診 另首批撤僑18人有發熱症狀
生財有道31/01/2020
【鼠年開局】A場面臨廿年最險開局 肺災疫情恐令經濟螺旋下行
生財有道31/01/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：手機股短期或將續尋底
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金