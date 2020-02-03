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03/02/2020 10:39

【武漢肺炎】發改委：推動具備條件行業企業盡快復工

　　《經濟通通訊社３日專訊》國務院應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情聯防聯控機制新聞發布
會召開，發改委副主任連維良介紹，將在嚴格落實防控措施的前提下有序復工復產。
　　他並表示，從目前情況看，武漢市和湖北省的生活必需品總量是有保障的，價格在階段性上
升後也開始回落，全國其他地區供應也是相對充裕和有保障的。但同時，也暴露不少不夠協調和
需要迅速解決的問題。（ｅｗ）

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