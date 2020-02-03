【抗疫維穩】中金：料疫情對Ａ股影響小於沙士，是回調吸納時機

《經濟通通訊社３日專訊》中金認為，新型肺炎疫情對Ａ股業績影響料明顯小於沙士

（ＳＡＲＳ），是大回調時低吸的機會。

中金王漢鋒等在報告表示，雖然市場受新型肺炎疫情影響的調整幅度可能較非典時期大，但

估計是次疫情對上市公司當季及全年的業績影響幅度明顯小於２００３年。目前Ａ股整體估值處

於歷史中等偏低水平。疫情可能影響短期市場節奏，但或不改變中期方向走勢。（ｊｔ）

