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03/02/2020 12:09

【武漢肺炎】現代汽車內地工廠延長停工期，起亞削減汽車產量

　　《經濟通通訊社３日專訊》內地新型肺炎疫情對製造業大受影響，據南韓媒體引述消息報道
，內地延長農曆新年假期後，現代汽車（Ｈｙｕｎｄａｉ　Ｍｏｔｏｒ）北京的工廠、ＳＫ　Ｉ
ｎｎｏｖａｔｉｏｎ分別延長停工時間至本月９日。
　　而三星電子在西安的工廠、ＳＫ海力士（ＳＫ　Ｈｙｎｉｘ）的無錫半導體工廠、ＳＫ　
Ｇｌｏｂａｌ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ的武漢工廠全以最少人力維持基本運作。
　　另外，有業內人士透露，起亞汽車（Ｋｉａ）受疫情影響，零件供應短缺，正削減南韓華城
和光州工廠的汽車產量。（ｊｔ）

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