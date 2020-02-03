【武漢肺炎】現代汽車內地工廠延長停工期，起亞削減汽車產量

《經濟通通訊社３日專訊》內地新型肺炎疫情對製造業大受影響，據南韓媒體引述消息報道

，內地延長農曆新年假期後，現代汽車（Ｈｙｕｎｄａｉ Ｍｏｔｏｒ）北京的工廠、ＳＫ Ｉ

ｎｎｏｖａｔｉｏｎ分別延長停工時間至本月９日。

而三星電子在西安的工廠、ＳＫ海力士（ＳＫ Ｈｙｎｉｘ）的無錫半導體工廠、ＳＫ

Ｇｌｏｂａｌ Ｃｈｅｍｉｃａｌ的武漢工廠全以最少人力維持基本運作。

另外，有業內人士透露，起亞汽車（Ｋｉａ）受疫情影響，零件供應短缺，正削減南韓華城

和光州工廠的汽車產量。（ｊｔ）

