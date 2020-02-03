【抗疫維穩】中信建投：疫情或擾動經濟回暖，對沖政策提前加碼

《經濟通通訊社３日專訊》新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，成為中國金融市場開年最大「

黑天鵝」。中信建投證券宏觀經濟與固定收益首席分析師黃文濤團隊撰寫的報告認為，本次疫情

影響對經濟的影響程度有待評估，但衝擊是確定的；疫情的演變或將擾動本輪經濟回暖的小周期

，對沖政策或提前加碼。

報告指出，科學家鐘南山１月２８日表示，疫情什麼時候達到高峰，很難絕對地估計。不過

應該在一周或十天左右達到高峰，不會大規模地增加了。如果這個估計是準確的，那對中國經濟

的衝擊應該是有限的。但如果像當年ＳＡＲＳ疫情那樣持續三個季度，那衝擊將是巨大的和持久

的。



＊不排除降低存款利率＊



去年四季度以來，中國的生產、ＰＰＩ、利潤等經濟數據改善，市場期待２０２０年一季度

、二季度中國迎來一輪補庫存的小周期，疊加財政、貨幣政策的支撐，市場當時認為２０２０年

中國經濟前高後低。如果此次疫情持續時間較長，應該會從生產端、需求端兩個方面影響經濟。

就財政政策和準財政政策而言，發行地方政府專項債、發揮三大政策性銀行作用和提高赤字

率是看點。就貨幣政策而言，降準仍有空間，降低短期資金成本和中長期資金成本同樣重要，除

了ＭＬＦ和ＬＰＲ利率走低之外，也不排除降低存款利率。（ｗｌ）

