【抗疫維穩】中證監喊「穩住」，滬綜指鼠年開市暴瀉８﹒７％

《經濟通通訊社３日專訊》中國在新型冠狀病毒肺炎疫情持續肆虐的恐慌下渡過農曆新年，

為這個鼠年創下了逾二十年來最差的經濟開局，在Ａ股休市的９日期間，全國確診新型冠狀病毒

肺炎病例已經暴增至１７２０５宗，累計死亡病例３６１宗，疑似病例則增至２１５５８宗。

滬深股市今日鼠年開市追落後，一開市即呈半空急墜狀態，暴力低開，上證綜合指數（滬綜

指）低開８﹒７３％，報２７１６﹒７點，深綜指低開８﹒９９％，所有行業板塊大幅走低，醫

藥股跌最少，但平均跌幅仍有超過４％。

面對可預見的股市大跌，中證監昨日喊話市場「穩住」，以「六問六答」方式回應市場關切

。主要觀點如下：股市開市是經濟體系正常運行的重要風向標，２月３日股市開市表明對市場、

對規則的尊重和戰勝困難的信心。自２０２０年２月３日當晚起暫停期貨夜盤交易。股票質押業

務風險總體可控。股票質押協議在疫情防控期間到期，客戶由於還款困難申請展期的，可展期６

個月。因疫情原因，證券公司不主動實施強制平倉。設立綠色通道等措施，支持公司債發新還舊

。疫情對市場的影響是短期的，不會改變中長期走勢。

而據《２１世紀經濟報道》報道，中證監昨日漏夜向多家券商下發通知，要求內地券商今日

起暫停融券賣出業務，即禁止沽空Ａ股。網上流傳一間內地券商的指示，今次暫停沽空是「抗擊

肺炎、穩定市場的政治任務」，公司務必要嚴肅對待、全力配合。有接到中證監相關通知的券商

對內立即發布通知稱，３日起所有兩融客戶暫停新的融券賣出交易，但此前已存續的融券賣出倉

單不強制歸還。客戶暫停融券賣出期間的專享融券源費用，可以適當協商減免。（ｅｙ）

