《廣匯論勢－鄭廣復》英鎊年底有望重返１﹒４０以上

《廣匯論勢》武漢肺炎成為近期全球關注焦點，但其影響不應被放大，第一，這並非經濟因

素，第二，目前仍然主要以內地最嚴重，其他地區只是有零星確診個案，我絕非叫大家不要去做

任何預防措施，我自己出街都會帶番個口罩！不過，對經濟的影響又是另一回事。

散戶或者會問，受到疫情影響，人民銀行是否需要採取進一步寬鬆措施，例如減息、降準等

。須知道，任何措施都應對症下藥，如果市民大眾因為怕被感染而減少戶外活動，減息、降準有

何用？反而盡快加強控制疫情，避免急速擴散最為關鍵，成本亦最低。據筆者所知，有內地製造

商受到疫情影響，貨櫃到達但無人卸貨，每天每櫃產生１５００元成本，試想，如果有１０個櫃

，滯留一周（恐怕不止），便損失１０﹒５萬元，這個成本必定轉嫁在消費者身上！刺激通脹上

升。另一方面，因為美、中貿易戰已將部分生產撤離內地的外國企業，有可能因為今次的疫情而

完全撤離，這對內地的就業市場必定構成負面影響，時間一拉長就會影響經濟表現，到時難道又

是減息、降準？你不會天真到以為這是靈丹妙藥吧？



＊無必要針對疫症估底＊



現時無必要針對疫情去為股市估底，因情勢仍在發酵，而且主要又是影響投資者情緒，你說

的底是怎樣推算出來的？其實，做任何投資都要做好止蝕準備，這與是否有疫症完全無關。分析

不了的不要強行分析，如果你是價值投資法信徒，那就在做好風險管理後採取合理的投資行動已

足。外匯市場則屬上落市，主要貨幣不會升到天價咁高，亦不會跌至一文不值，由於疲症源頭在

內地，你幾乎不可能從目前的匯價看到疫症蹤影。

英國順利「脫歐」，現已進入為期１１個月過渡期，歐盟與英國關係不論是加拿大式或澳洲

式，都是「傾」出來，而不是靠嚇而來，而談判過程必有爭拗，雙方都會極力爭取自身利益，否

則雙方手起筆落即可。至於歐盟是否一定要留難英國，令其脫之不易，以防有成員國仿傚，我以

為無必要由此猜度。



＊談判爭拗極之正常＊



目前為歐盟成員，但又非歐元區成員的主要歐洲國家只餘下丹麥及瑞典（挪威並非歐盟成員

），論「脫歐」（盟）機會較高自然是上述兩國，而非歐元區成員國，但丹麥及瑞典與歐盟已簽

訂關係協議，除非運作突然失常，否則不會無端「脫歐」，再者，兩國經濟規模較小。丹麥經濟

規模全球排名３６，瑞典２３，與英國的第６位難以相比，「脫歐」負面影響較大。若然所指的

是歐元區成員，我只能說，成員國要「脫歐」是阻止不了的，因為這反映歐元區體制存在不能忍

受的問題！

回說英鎊，「脫歐」既成事實，即使未來與歐盟就雙方關係進行談判出現爭拗，對鎊匯的影

響亦有限，不可能出現像２０１６年「脫歐」公投後的暴跌，目前以１﹒２９００及

１﹒２７６９為兩大強力支持位，今年內上破１﹒３５的可能性極高，如可順利達成新關係協議

，英鎊兌美元將可重返１﹒４０長期支持以上！《資深外匯評論員 鄭廣復》

