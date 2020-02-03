【抗疫維穩】滬指半日創近５年最大跌幅，８３億資金循陸股通入市

《經濟通通訊社３日專訊》中國在新型冠狀病毒肺炎疫情持續肆虐的恐慌下渡過農曆新年，

為這個鼠年創下了逾二十年來最差的經濟開局，滬深股市今日復市追落後，一開市即呈半空急墜

狀態，滬綜指大幅低開８﹒７３％，盤中未見明確好轉，半日瀉８﹒１３％，報２７３４﹒６６

點，為一年新低，深成指暴挫８﹒２７％，超過一半的行業板塊跌幅超過９％，逾３０００股跌

停，表現慘烈。

面對可預見的股市大跌，中證監昨日喊話市場「穩住」，並推出維穩措施：２月３日當晚起

暫停期貨夜盤交易。股票質押協議在疫情防控期間到期，客戶由於還款困難申請展期的，可展期

６個月。因疫情原因，證券公司不主動實施強制平倉。設立綠色通道等措施，支持公司債發新還

舊。



＊國家暴力救市，券商內傷全線跌停＊



人民銀行提前一日預告巨量逆回購１２０００億元（人民幣．下同），並於今日進行操作時

下調中標利率０﹒１％，９０００億７天期逆回購中標利率下調０﹒１％至２﹒４％；３０００

億元１４天期逆回購中標利率同樣下調０﹒１％至２﹒５５％。Ａ場恐慌下兩市成交３６６４億

元人，可能和大量股份跌停鎖死成交有關，外資方面反而通過陸股通淨流入８２﹒６８億元，國

家隊維穩身影閃現。

據《２１世紀經濟報道》報道，中證監昨日漏夜向多家券商下發通知，要求內地券商今日起

暫停融券賣出業務，即禁止沽空Ａ股。除了營業額將受股災影響大幅下降，監管機構的暴力救市

措施亦將令券商承擔最大的金融風險，目前所有的券商股均跌停，包括ＡＨ兩地上市的國泰君安

（滬：６０１２１１）、信証（滬：６０００３０）、中信建投（滬：６０１０６６）、廣發（

深：０００７７６）及光證（滬：６０１７８８）等。



＊空城效應重創內需，消費板塊復市繼續挫＊



新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，對春節消費旺季行情帶來致命性的打擊，大部分旅遊景點關閉

，市民亦避免外出聚餐及到人多地方逛街，而最令人擔心的是，這種「空城」的景象恐將持續數

月。

旅遊板塊遭受「五雷轟頂」，復市暴挫。旅遊服務企業方面，龍頭中國國旅

（滬：６０１８８８）及中青旅（滬：６００１３８）跌停；旅遊景點公司方面，西藏旅遊（滬

：６００７４９）、張家界（深：０００４３０）、桂林旅遊（深：０００９７８）及長白山（

滬：６０３０９９）一同跌停。

餐飲酒店板塊亦受影響，首旅酒店（滬：６００２５８）、金陵飯店（滬：６０１００７）

、全聚德（深：００２１８６）及嶺南控股（深：０００５２４）跌停；百貨公司板塊方面，中

央商場（滬：６００２８０）、大連友誼（深：０００６７９）、銀座股份

（滬：６００８５８）、東百集團（滬：６００６９３）以及通程控股（深：０００４１９）跌

停。（ｅｙ）

