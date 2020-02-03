【抗疫維穩】滬綜指鼠年紅盤收瀉７﹒７％，逾三千股跌停

《經濟通通訊社３日專訊》中國在新型肺炎疫情持續肆虐的恐慌下渡過農曆新年，為這個鼠

年創下了逾二十年來最差的經濟開局，面對可預見的股市大跌，儘管中證監昨日連夜喊話市場「

穩住」，並推出維穩措施，包括暫停期貨夜盤交易，股票質押協議可展期６個月，證券公司不主

動實施強制平倉等，人行預早公布巨量逆回購放水，但仍無法阻止滬深股市今日復市大跌，今早

開市即呈半空急墜狀態，滬綜指大幅低開８﹒７３％，盤中未見好轉，全日瀉７﹒７２％，報２

７４６﹒６１點，為去年２月１５日以來的收市新低，深成指暴挫８﹒４５％，創業板指挫６﹒

８５％，超過一半的行業板塊跌幅超過９％，逾３２００股跌停，表現慘烈。

市傳中證監昨日臨急向多家券商下發通知，要求內地券商今日起暫停融券賣出業務，即禁止

沽空Ａ股，又向基金公司發出口頭指示，「敦促」基金經理在不必要的情況下不得拋售股票，除

非他們面臨投資者贖回的境況。

人民銀行提前一日預告巨量逆回購１２０００億元（人民幣．下同），並於今日進行操作時

下調中標利率０﹒１％，９０００億７天期逆回購中標利率下調０﹒１％至２﹒４％；３０００

億元１４天期逆回購中標利率同樣下調０﹒１％至２﹒５５％。

Ａ場恐慌下兩市成交５１９５億元，未見天量成交，應和大量股份跌停鎖死成交有關，外資

救市抄底，通過陸股通淨流入１８１﹒８９億元，為去年１１月２６日逾兩個月高。



＊金融風險上身，四大行集體暴瀉＊



市場人士推算，監管機構準備仿效２０１５年股災時的做法，實行「暴力救市」，既禁止沽

空，又要求券商為作出股權質押的股東做展期，融券投資者受重大經濟損失，券商除了生意額受

損還須把金融風險攬上身。所有券商股全日跌停，國泰君安（滬：６０１２１１）、中信証券（

滬：６０００３０）、中信建投（滬：６０１０６６）、廣發（深：０００７７６）及光證（滬

：６０１７８８）等。

同樣承擔金融風險的還有銀行股，監管機構多次提醒，金融機構不可隨意向受疫情影響企業

抽貸斷貸，但若疫情擴散無法復工，企業停業問題持續，可能會四出向銀行借款，甚至因無力支

付工資等支出而結業，銀行的壞帳風險將激增。四大行出現罕見跌幅，建設銀行

（滬：６０１９３９）暴瀉７﹒６％，工商銀行（滬：６０１３９８）插水５﹒２％，中國銀行

（滬：６０１９８８）跌５％，農業銀行（滬：６０１２８８）跌４﹒３％。今日更有１４家中

小行跌停，包括浙商銀行（滬：６０１９１６）、蘇農銀行（滬：６０３３２３）、紫金銀行（

滬：６０１８６０）、青島銀行（深：００２９４８）等。



＊復工成疑問，內房板塊好焦慮＊



疫情最嚴重的華中地區，是傳統的汽車工業區，如果各大汽車廠未能於２月復工，對汽車工

業恐造成較大打擊。今日Ａ股復市，汽車板塊大跌。

汽車整車方面，比亞迪（深：００２５９４）、東風汽車Ａ股（滬：６００００６）、長城

汽車（滬：６０１６３３）、一汽轎車（深：０００８００）跌停，上汽集團

（滬：６００１０４）挫９﹒３％，廣汽集團（滬：６０１２３８）跌８﹒８％；汽車零件方面

，奧特佳（深：００２２３９）、浙江世寶（深：００２７０３）、國機汽車

（滬：６００３３５）、光洋股份（深：００２７０８）跌停。

市場擔心若各行各業停業持續，或出現嚴重失業潮，可能有人還不起房貸，對房地產市場造

成負面衝擊。各大房企亦出現罕見的跌停潮，華夏幸福（滬：６００３４０）、綠地控股

（滬：６００６０６）、新城控股（滬：６０１１５５）、中新集團（滬：６０１５１２）跌停

，保利地產（滬：６０００４８）瀉８﹒８％，萬科Ａ（深：０００００２）挫８﹒１％。（ｅ

ｙ）



表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ３６８８﹒３６ －７﹒８８



上證綜合指數 ２７４６﹒６１ －７﹒７２ ２５７０﹒２０

深證綜合指數 １６０９﹒００ －８﹒４１ ２６２４﹒６０



上證Ｂ股指數 ２２４﹒３０ －９﹒７７ ２﹒９９

深證Ｂ股指數 ８８０﹒７７ －９﹒３３ ２﹒８０



上證１８０指數 ７９４７﹒２８ －７﹒３５

上證３８０指數 ４３８４﹒８７ －８﹒８０



深證成份指數 ９７７９﹒６７ －８﹒４５

中小創新指數 １８０３﹒１３ －９﹒００

深圳創業板指數 １７９５﹒７７ －６﹒８５

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