《經濟通通訊社３日專訊》國內期市開盤大面積飄綠，鐵礦、螺紋、原油、棕櫚油、雞蛋等
多數品種跌停開盤。
內地新型冠狀病毒肺炎疫情持續肆虐，沒見好轉。國家衛健委最新公布，收到全國３１個省
（區、市）和新疆生產建設兵團累計報告確診新型冠狀病毒肺炎病例１７２０５宗，現有重症病
例２２９６宗；而累計死亡病例３６１宗；累計治癒出院病例４７５宗，疑似病例則增至
２１５５８宗。
市場人士擔心，疫情嚴重影響內需消費及春節後復工情況，對第一季全國經濟增長帶來重大
打擊。
03/02/2020 09:19
【抗疫維穩】鐵礦、螺紋、原油等多數品種國內期貨跌停開盤
《經濟通通訊社３日專訊》國內期市開盤大面積飄綠，鐵礦、螺紋、原油、棕櫚油、雞蛋等
多數品種跌停開盤。
內地新型冠狀病毒肺炎疫情持續肆虐，沒見好轉。國家衛健委最新公布，收到全國３１個省
（區、市）和新疆生產建設兵團累計報告確診新型冠狀病毒肺炎病例１７２０５宗，現有重症病
例２２９６宗；而累計死亡病例３６１宗；累計治癒出院病例４７５宗，疑似病例則增至
２１５５８宗。
市場人士擔心，疫情嚴重影響內需消費及春節後復工情況，對第一季全國經濟增長帶來重大
打擊。
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