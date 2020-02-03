【抗疫維穩】鐵礦、螺紋、原油等多數品種國內期貨跌停開盤

《經濟通通訊社３日專訊》國內期市開盤大面積飄綠，鐵礦、螺紋、原油、棕櫚油、雞蛋等

多數品種跌停開盤。

內地新型冠狀病毒肺炎疫情持續肆虐，沒見好轉。國家衛健委最新公布，收到全國３１個省

（區、市）和新疆生產建設兵團累計報告確診新型冠狀病毒肺炎病例１７２０５宗，現有重症病

例２２９６宗；而累計死亡病例３６１宗；累計治癒出院病例４７５宗，疑似病例則增至

２１５５８宗。

市場人士擔心，疫情嚴重影響內需消費及春節後復工情況，對第一季全國經濟增長帶來重大

打擊。

