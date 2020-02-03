【武漢肺炎】美國國務卿：將派更多飛機從湖北接回美國公民

《經濟通通訊社３日專訊》美國國務卿蓬佩奧（Ｍｉｋｅ Ｐｏｍｐｅｏ）周一表示，美國

將派更多航班前往中國從湖北省接回美國公民，並可能會帶上一些醫療用品。

中國新型冠狀病毒肺炎疫情持續肆虐。國家衛健委最新公布，全國累計報告確診新型冠狀病

毒肺炎病例１７２０５宗，死亡病例３６１宗；在疫情重災區湖北省，累計確診病例破萬宗，錄

１１１７７宗，３５０人死，治癒出院２９５宗。目前仍在院治療９６１８宗，均在定點醫療機

構接受隔離治療。累計追蹤密切接觸者５﹒６萬人，尚在接受醫學觀察逾４﹒８萬人。（ｃｔ）

