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即市新聞

03/02/2020 09:50

【聚焦數據】１月財新中國製造業ＰＭＩ降至５１﹒１，創五個月低

　　《經濟通通訊社３日專訊》１月財新中國製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）錄得５１﹒１，
較上月下滑０﹒４個百分點，為去年９月以來最低，低於市場預期的５１﹒５。這一走勢與國家
統計局製造業ＰＭＩ一致。國家統計局公布的１月製造業ＰＭＩ錄得５０，落在榮枯分界線上，
低於上月０﹒２個百分點。
　　新訂單指數連續三個月回落，１月降至２０１９年１０月以來最低，但仍處於擴張區間。這
部分受到外需拖累，１月新出口訂單指數結束連續三個月的擴張，降至榮枯分界線以下。受訪廠
商反映，海外需求相對疲弱。１月廠商生產增速也有所放緩，產出指數降至２０１９年９月以來
最低，但處於榮枯分界線以上。分類數據顯示，１月消費品類產出增速最為強勁。

＊受肺炎疫情影響，後續需適當逆周期政策加持＊

　　部分企業為控制成本，採取壓縮規模的措施，導致１月中國製造業用工數量重現下降，就業
指數自２０１９年１１月以來首次降至榮枯分界線以下。１月採購庫存指數結束連續四個月的擴
張，降至收縮區間。
　　主要受中美簽訂第一階段協議提振，中國製造業界普遍預期未來１２個月產量將繼續上升，
樂觀度升至２２個月最高。此外，預期全球需求改善、新產品問世等因素，也共同促使廠商看好
產出前景。
　　財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鐘正生表示，２０２０年初中國經濟企穩回升的
力度出現放緩。盡管企業信心受到中美第一階段協議的提振，但由於內外需求改善力度有限，企
業在生產修復後並沒有出現全局性補庫存，同時還需要關注原材料成本上升的壓力。後續中國經
濟還將受到新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，需要適當的逆周期政策予以加持。（ｗｌ）

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