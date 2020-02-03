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即市新聞

03/02/2020 13:01

【ＦＯＣＵＳ】疫情消息好壞參半，市場正近最差情境

　　【ＦＯＣＵＳ】十二地支之始的鼠年首個交易日，在內地新型冠狀病毒肺炎確診病例突破萬
七宗的恐慌發酵效應下，「閉翳」９日的Ａ股復市即發洩式暴挫２６０點或８﹒７％，跌幅完勝
「黑期」富時中國Ａ５０的７﹒７％（Ａ股休市期間累計跌幅），逾２９００股跌停，較２０１
５年「股災」時最慘烈的８月２４日「黑色星期一」猶多三成。
　　儘管過去２４小時全國新增確診個案錄有記錄以來最多（２８２９宗），但湖北省外新增確
診基本穩定於７００宗上下，且死亡率趨降；倘如國家衛健委高級別專家組組長鍾南山周日（２
日）所言「疫情有望在未來十天至兩周左右達到高峰」，市場或正接近最差情境。

＊內地累計確診料最快後日破三萬宗＊

　　截至周日（２日）２４時，內地新型肺炎累計確診病例突破萬七宗，單日新增２８２９例錄
有記錄以來最多；鑒於最新檢測試劑盒結果確認速度已提升至最快２小時，疫情發源地湖北的新
增確診病例料續加速（過去５日分別新增１０３２、１２２０、１３４７、１９２１、
２１０３宗）；據數據模型推算，內地累計確診病例最快將於周三（５日）突破三萬宗。
　　稍顯慶幸的是，於湖北省以外，每日新增確診病例基本穩定於７００宗上下，且死亡率趨降
、而治愈率趨升。以累計確診病例數排名第二的浙江為例，最近兩日新增確診數較最高峰時下降
逾半。
　　倘如抗疫專家鍾南山周日（２日）所言，「疫情有望在未來十天至兩周左右達到高峰」，換
言之，即是有望於２月１６日見頂，市場或正接近最壞情形；此從道期、恆指不為Ａ股跌勢所動
可見一斑。不過，從武漢「吹哨人」醫生李文亮長逾三周方獲確診看，新型肺炎疫情前景仍充滿
巨大不確定性，交銀國際就預計，滬指最壞恐下探２５００點。

＊加碼逆周期可期，世界勢加速劇變＊

　　疫情虎視眈眈，即使如央媽罕有提前預告１﹒２萬億天量逆回購操作（實際淨投放
１５００億）及調降中標利率１０點子，仍難力挽Ａ股狂瀾於既倒，滬指半日收跌逾
８﹒１％，惟逾８３億資金循陸股通偷步北上。
　　分析認為，加碼逆周期調節措施將陸續有來，料包括ＭＬＦ（中期借貸便利）、ＬＰＲ（貸
款市場報價利率）減息；降準；定向支持受影響較大行業；提升赤字率；推出新一輪消費、汽車
、基建刺激政策等。
　　更值得一提的是，新型肺炎這隻「黑天鵝」勢加速從商業、教育到政府的周遭世界的轉型乃
至劇變－－網上購物ＶＳ實體商店；在線教育╱辦公ＶＳ傳統教育╱辦公；電子化智慧城市ＶＳ
傳統家長式治理；免費共享及隱藏式獲利ＶＳ按次按件計費；與健康、免疫、可持續有關的新生
活方式ＶＳ以命賺錢、百無禁忌的舊生活方式……
　　面對恐慌，分辨個別與普遍、節奏與結構、短期與趨勢，方能彎道超車、出奇制勝。

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