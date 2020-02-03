《融天納地》Ａ股今天（３日）迎來鼠年首個交易日，急跌超過８％，投資者情緒震盪。港

股上周已經急跌，本周開盤表現相對平穩。從目前疫情發展情況看，短線難免震盪。不少投資者

擔憂市場趨勢，回看２００３年沙氏時期的Ａ股走勢，或可投射市場未來的趨勢。從宏觀角度上

看，沙氏疫情拖累了２００３年內地第二季度消費需求，第二季度ＧＤＰ同比增長速度由第一季

度的９﹒９％回落到６﹒７％，為１９９２年以來同期最低水準，當年５月份全社會消費品零售

總額當月同比增長降至４﹒３％，僅為上年同期的一半，客運、餐飲、旅遊業損失慘重。



當年沙氏疫情爆發初期影響最大。當年１月到３月沙氏擴散期對市場影響整體有限，從年初

到４月１６日上漲２５％，衝擊集中在４月第４周，上證綜指單周下跌７﹒２３％。２００３年

５月１２日開市之後，由於疫情數據在長假期間明顯改善，因此衝擊基本結束，市場開市反彈。



其後在２００３年６月，Ａ股和港股表現出了巨大差異，Ａ股從６月開市進入了下跌的軌道

，而港股則進入了持續上升軌道。原則上，沙氏對兩地的基本面影響大體相同，但因貨幣政策方

向截然不同。從１９９６年到２００２年，人行連續八次減息，２００３年下半年貨幣政策由寬

鬆轉向收緊，而當時聯儲局仍處在減息周期，在聯繫匯率下，香港利息同步下跌。故此，其後的

恆生指數與標普５００指數走勢較為貼近。



回顧歷史的長線走勢，在２００３年，高估值與緊貨幣持續壓制Ａ股市場表現，沙氏期間正

處五年熊市中，疫情對Ａ股僅存在月度區間的負面影響。故此，這次武漢冠狀病毒不會改變內地

經濟運行趨勢，僅僅會對市場形成短期衝擊，在疫情得到控制之後，經濟和市場都會重新回穩。



當然，在內地經濟下滑的壓力下，市場流動性及風險偏好出現改變，股市的結構性因素不會

因為短期波動而出現明顯變化，投資者仍會以高成長、高彈性、高估值的技板塊和新消費板塊作

為首選。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

