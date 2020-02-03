《金石為開－黃威》風險情緒受挫，金價維持震盪上行

《金石為開》新型冠狀病毒疫情的發展是上周市場關注的焦點。隨著世界衛生組織將其列為

「國際關注的突發公共衛生事件」，歐美股市所受到的影響也在加深。另外，美國四季度經濟增

長有些不及預期，儘管科技股財報表現普遍較好，美股依然衝高回落，抹去了年內全部升幅。市

場對美聯儲今年的降息預期也得到加強，令黃金維持震盪上行的步伐，全周累積上漲１﹒２％。



１月２６日世界衛生組織（ＷＨＯ）曾表示，在武漢爆發的致命性病毒對全球構成了「高風

險」，並承認組織此前指風險「中等」的說法不正確。隨著疫情日益嚴重，上周四（３０日）

ＷＨＯ正式宣布，武漢肺炎為「國際關注的突發公共衛生事件」。市場情緒在短期內遭到重大打

擊，且負面影響已經由亞太市場逐漸擴大，對環球股市造成壓力。實際上，近期蘋果、微軟、特

斯拉等科技股公布的財報多數超出市場預期，但風險情緒的迅速回落依然令美股承壓。上周五

（３１日）標普５００下挫１﹒７７％，創下２０１９年１０月以來最大的單日跌幅。



另一方面，美國公布的四季度ＧＤＰ和消費資料喜憂參半。美國商務部資料顯示，第四季度

ＧＤＰ初值年化季環比增長２﹒１％，與第三季持平，略高於預期的２﹒０％。不過期內個人消

費支出僅增長１﹒８％，對比二季度和三季度的４﹒６％及３﹒２％，呈逐季下滑趨勢；同時商

業投資連續三個季度萎縮，第四季度幅度為１﹒５％。ＧＤＰ的增長中，淨出口貢獻了１﹒４８

個百分點，在消費及投資均疲軟的情況下，美國第四季度的經濟增長品質顯然不高。市場對經濟

前景的擔憂加深之外，對美聯儲年內降息預期也明顯上升，Ｆｅｄ Ｗａｔｃｈ顯示６月降息概

率升至６０％。



股市回落及貨幣政策寬鬆預期繼續支撐黃金，金價在過去一周延續了震盪上行的走勢。日線

圖上看，目前上升通道仍維持良好，預計１５７５美元附近有支持。同時保歷加通道開始放寬，

上行空間逐漸打開。惟ＲＳＩ靠近７０一線，有一定超買壓力，限制了上升動能的大幅增長。操

作上仍建議短炒波段，在日線走勢轉淡之前維持逢低做多。《六福金融分析師 黃威》

