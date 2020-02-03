《陶冬天下－陶冬》英脫歐邁出關鍵步，美消費顯現疲弱相

《陶冬天下》英國完成脫歐的所有法律程序並得到歐洲議會批准，英脫歐成為事實。美國參

議院限制作證人數，特朗普在彈劾案中即將被保送上壘。美國聯儲和英格蘭銀行分別決定不動利

率政策，央行年初出招慎重。然而，上周市場的焦點始終在新型冠狀病毒上，伴隨疫情向各國蔓

延以及國際衛生組織認定為「國際突發公共衛生事件」，風險資產價格大跌。儘管科技公司盈利

理想，美股上周跌勢將今年所有的盈利清光，Ａ股和Ｈ股形勢更加嚴峻。資金尋求避險天堂，全

球債市上升，美國十年國債利率降至１﹒５％，三十年期破２％；德國英國十年期分別降至－０

﹒４２％和０﹒５３％。布蘭特原油期貨收報每桶５６﹒６美元，出於對工業需要的擔憂，石油

和大宗商品近周暴跌，黃金則變化不大。歐洲第四季度ＧＤＰ環比僅增０﹒１％，弱過預期，市

場期待新的刺激措施。



英國於１月３１日正式脫離了歐洲聯盟，終結了長達三年半導致三屆英國政府倒台的政治噩

夢。有趣的是，脫歐時間是格林威治時間晚上１１點而不是午夜，原因是以布魯塞爾午夜時間為

準。這預示著與歐盟離婚的英國，有段日子還離不開布魯塞爾的陰影。現在到今年年底，是英國

脫歐的緩衝期，供雙方談判脫歐的細節，如果最終無法達成貿易協定，英國仍有可能無協議脫歐

，即所謂硬脫歐。原本在今年年中英國有機會申請延長緩衝期，繼續談判而不至於無協議脫歐，

但是保守黨主導的議會已經通過動議封死了逃生門，因為英國不願意不斷支付歐盟會費。今年估

計市場還會受到歐英談判起伏的嚴重影響，談判雙方可能互不相讓。在脫歐細節達成共識之前，

其實對於公司和經濟的不確定性並未減少，海外投資依然裹足，英國經濟前景依然不妙。



美國第四季度ＧＤＰ增長環比折年率為２﹒１％，ｖｓ預期的２﹒０％和上期的２﹒１％，

但是表面穩定的增長數字掩蓋了增長動力的放緩。私人消費為１﹒８％，ｖｓ預期的２﹒０％和

上期的３﹒２％。核心ＰＣＥ通脹１﹒３％，ｖｓ預期的１﹒６％和上期的２﹒１％。個人實物

消費增長從第三季度的３﹒２％幾乎腰斬到１﹒８％，成為２０１３年來增長最慢的季度，下滑

速度十分明顯。商業投資收縮１﹒５％，這是連續第三季度的負增長，設施投資和設備投資同告

萎縮。住宅投資是主要的亮點，預示美國房市的復甦。淨貿易順差為增長貢獻了１５０點，是本

次數據中最大的搖擺因素；庫存拖累了１１０點。這是一組質量不高的增長數據，消費與投資均

面臨挑戰。展望第一季度，儘管貿易前景有所明朗，可是疫情開始影響消費情緒，預測Ｑ１增長

在１﹒４％上下，全年ＧＤＰ增長為１﹒９％，比２０１９年的２﹒３％進一步下滑，不過沒有

惡化到聯儲需要更改貨幣政策立場的地步，筆者仍然相信美國利率會在２０２０年全年保持不變

。



本周市場焦點有三，１）新型冠狀病毒疫情的最新變化，以及對世界經濟尤其是中國經濟的

衝擊；２）星期三參議院對總統彈劾案的投票，估計特朗普輕易過關。３）美國１月非農業就業

數據，預測增加就業１４５Ｋ，而時薪僅微增０﹒１％。預期澳洲央行減息２５點。美國ＩＳＭ

低位反彈。中國的財新ＰＭＩ明顯惡化，不過數據受到較早農曆新年和疫情的影響。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

