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即市新聞

03/02/2020 09:03

《陶冬天下－陶冬》英脫歐邁出關鍵步，美消費顯現疲弱相

　　《陶冬天下》英國完成脫歐的所有法律程序並得到歐洲議會批准，英脫歐成為事實。美國參
議院限制作證人數，特朗普在彈劾案中即將被保送上壘。美國聯儲和英格蘭銀行分別決定不動利
率政策，央行年初出招慎重。然而，上周市場的焦點始終在新型冠狀病毒上，伴隨疫情向各國蔓
延以及國際衛生組織認定為「國際突發公共衛生事件」，風險資產價格大跌。儘管科技公司盈利
理想，美股上周跌勢將今年所有的盈利清光，Ａ股和Ｈ股形勢更加嚴峻。資金尋求避險天堂，全
球債市上升，美國十年國債利率降至１﹒５％，三十年期破２％；德國英國十年期分別降至－０
﹒４２％和０﹒５３％。布蘭特原油期貨收報每桶５６﹒６美元，出於對工業需要的擔憂，石油
和大宗商品近周暴跌，黃金則變化不大。歐洲第四季度ＧＤＰ環比僅增０﹒１％，弱過預期，市
場期待新的刺激措施。
　
　　英國於１月３１日正式脫離了歐洲聯盟，終結了長達三年半導致三屆英國政府倒台的政治噩
夢。有趣的是，脫歐時間是格林威治時間晚上１１點而不是午夜，原因是以布魯塞爾午夜時間為
準。這預示著與歐盟離婚的英國，有段日子還離不開布魯塞爾的陰影。現在到今年年底，是英國
脫歐的緩衝期，供雙方談判脫歐的細節，如果最終無法達成貿易協定，英國仍有可能無協議脫歐
，即所謂硬脫歐。原本在今年年中英國有機會申請延長緩衝期，繼續談判而不至於無協議脫歐，
但是保守黨主導的議會已經通過動議封死了逃生門，因為英國不願意不斷支付歐盟會費。今年估
計市場還會受到歐英談判起伏的嚴重影響，談判雙方可能互不相讓。在脫歐細節達成共識之前，
其實對於公司和經濟的不確定性並未減少，海外投資依然裹足，英國經濟前景依然不妙。
　
　　美國第四季度ＧＤＰ增長環比折年率為２﹒１％，ｖｓ預期的２﹒０％和上期的２﹒１％，
但是表面穩定的增長數字掩蓋了增長動力的放緩。私人消費為１﹒８％，ｖｓ預期的２﹒０％和
上期的３﹒２％。核心ＰＣＥ通脹１﹒３％，ｖｓ預期的１﹒６％和上期的２﹒１％。個人實物
消費增長從第三季度的３﹒２％幾乎腰斬到１﹒８％，成為２０１３年來增長最慢的季度，下滑
速度十分明顯。商業投資收縮１﹒５％，這是連續第三季度的負增長，設施投資和設備投資同告
萎縮。住宅投資是主要的亮點，預示美國房市的復甦。淨貿易順差為增長貢獻了１５０點，是本
次數據中最大的搖擺因素；庫存拖累了１１０點。這是一組質量不高的增長數據，消費與投資均
面臨挑戰。展望第一季度，儘管貿易前景有所明朗，可是疫情開始影響消費情緒，預測Ｑ１增長
在１﹒４％上下，全年ＧＤＰ增長為１﹒９％，比２０１９年的２﹒３％進一步下滑，不過沒有
惡化到聯儲需要更改貨幣政策立場的地步，筆者仍然相信美國利率會在２０２０年全年保持不變

　
　　本周市場焦點有三，１）新型冠狀病毒疫情的最新變化，以及對世界經濟尤其是中國經濟的
衝擊；２）星期三參議院對總統彈劾案的投票，估計特朗普輕易過關。３）美國１月非農業就業
數據，預測增加就業１４５Ｋ，而時薪僅微增０﹒１％。預期澳洲央行減息２５點。美國ＩＳＭ
低位反彈。中國的財新ＰＭＩ明顯惡化，不過數據受到較早農曆新年和疫情的影響。《陶冬》
　
＊　本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

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