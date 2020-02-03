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即市新聞

03/02/2020 10:42

《缸邊隨筆－張嘉碩》失控

　　《缸邊隨筆》過去兩周，一個對世界局勢較恰當的形容詞，會是失控，疫情失控、物價失控
、股跌失控。
　　這三個失控，遲早是可控回來的，唯獨有一個失控怕是永控不回來，將影響環球經濟。
　　１月２９日，國務院總理李克強論新肺炎疫情，仍處擴散階段，確診案例，因成功用上快速
測試劑（３小時可知），相信患病人數會急速上升，會使人認為失控。
　　但這個「失控」反是好事，早知可早醫。當西醫仍在研發新藥時，中國已陸續用上古方中藥
去治這個「新」肺炎，有不少成功治癒個案，故這個確診數目「失控」，可以轉化為：有病，早
醫，唔使死。可以減少了民眾╱市場恐慌，不是下下籤，是中籤，可以心寬些。
　
＊物價失控是人禍＊
　
　　疫情「失控」，但物價就真失控，這個物價失控無加括號，是因為這是人禍。口罩炒到不知
何價尤尚可，但菜心一包賣１００元，真以為食了這些貴菜可免疫。商家食人八個口，平時不知
，今時一照，便妖相現形。
　　股價失控，不用講了，今時講跌到幾多幾多，都是抱住個受傷的心來言。１月１３日，本欄
有文：「Ｒｅｐｏ魔，市多磨」，指出美儲局靠泵水入Ｒｅｐｏ市，頂住個市，是不健康的；結
語是：後市會怎樣？美儲局能否永續地泵水？音樂不停，讓股市續升？如有日音樂停了，又或投
資者，不是投機者，認為要離場了，股市會怎樣？閣下如何自處？２０１５年，Ａ股大時代裏，
有句話：賺死膽大的，嚇死膽小的，無論你是膽大還是膽小，音樂一停，請離市。
　
＊太陽之下無新事＊
　　
　　２００３年與今天，都是冠狀病毒；一個是沙士，一個是新肺炎，正是太陽之下無新事。不
看歷史，不及時膽小，只有嚇破膽。
　　跌了這麼多，入得市撈底未？只要你身手好，貼到市，又有些大戶消息，便可入市。其實，
有齊這三個先天條件，閣下是日日都可在市場打滾，不用問撈底未。
　
＊中國傷風環球肺炎＊
　
　　摩根士丹利的Ｍｉｋｅ　Ｗｉｌｓｏｎ話，跌５％就得啦（這指美股），因為美儲局只會讓
美股跌不多於５％。Ｓｏｃ　Ｇｅｎ的Ａｌａｉ　Ｂｏｋｏｂｚａ則謂要跌１０％才有得諗；因
為今時中國在環球經濟比重較以前大，中國傷風，環球會肺炎。今時中國真的用了不少資源，如
中國因新肺炎而慢了經濟增長，環球的資源消耗會減少，這便會使到環球經濟增長放緩，會否引
致衰退以至蕭條（有人咁嚇）。
　
＊撈底時機留意確診數字＊
　
　　今周，於中國會廣泛地用上新肺炎的快速測試劑，以前要用上１０日才化驗確診的病人，今
時用３小時就知是否確診；確診個案可以幾百、幾千人的上升，但升完了，就可能在高位橫行，
若是，可考慮撈底了。在這之前，大家還是做鐵公雞，一毛不拔好了。
《資深投資者　張嘉碩》

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