【武漢肺炎】澳門：所有乘客須佩戴口罩方可乘搭巴士，中午起生效

《經濟通通訊社３日專訊》澳門政府宣布，因應「新型冠狀病毒肺炎」持續發展，為保障車

長和乘客之健康及生命安全，由今日（２月３日）中午１２時起，所有乘搭巴士之乘客必須佩戴

口罩方可上車，否則車長有權拒絕乘客使用巴士服務。

交通事務局呼籲乘客留意有關安排，同時乘搭其他交通工具也應主動佩戴口罩及注意個人衛

生；局方會持續留意最新情況，並要求各公共交通及相關管理公司繼續加強車廂及站點之清潔和

消毒，留意車長及員工的身體情況，共同做好防疫工作。（ｃｌ）

