  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/02/2020 14:16

【武漢肺炎】醫管局員工陣線：已有逾２４００名醫護參與罷工

　　《經濟通通訊社３日專訊》醫管局員工陣線今日發起罷工，要求政府全面封關。工會表示，
截至中午１２時，已有超過２４００名醫護簽到及參與罷工，預料首日罷工人數將達３０００人

　　有到屯門醫院覆診的病人表示，今日輪候時間較長，但不介意等侯，他支持罷工行動，認為
訴求合理，相信香港若不全面封關，將令病菌繼續散播。不過，亦有求診病人批評，醫護不應以
病人作為爭取訴求之籌碼。（ｃｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS03/02/2020
【FOCUS】疫情消息好壞參半 市場正近最差情境
生財有道03/02/2020
《開市Good Morning》朱紅：港股短期或於兩萬六拉鋸
中國故事03/02/2020
【武漢肺炎】澳門：所有乘客須佩戴口罩方可乘搭巴士 中午起生效
香港政情03/02/2020
【武漢肺炎】三千醫護罷工 醫管局稱急症室情況暫時維持正常
生財有道03/02/2020
【武漢肺炎】渣打：在對疫情憂慮下 下半年金價將面臨上行風險
興證快訊03/02/2020
武漢疫情影響
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金