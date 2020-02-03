【武漢肺炎】醫管局員工陣線：已有逾２４００名醫護參與罷工

《經濟通通訊社３日專訊》醫管局員工陣線今日發起罷工，要求政府全面封關。工會表示，
截至中午１２時，已有超過２４００名醫護簽到及參與罷工，預料首日罷工人數將達３０００人
。
有到屯門醫院覆診的病人表示，今日輪候時間較長，但不介意等侯，他支持罷工行動，認為
訴求合理，相信香港若不全面封關，將令病菌繼續散播。不過，亦有求診病人批評，醫護不應以
病人作為爭取訴求之籌碼。（ｃｌ）
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