【武漢肺炎】醫管局員工陣線：已有逾２４００名醫護參與罷工

《經濟通通訊社３日專訊》醫管局員工陣線今日發起罷工，要求政府全面封關。工會表示，

截至中午１２時，已有超過２４００名醫護簽到及參與罷工，預料首日罷工人數將達３０００人

。

有到屯門醫院覆診的病人表示，今日輪候時間較長，但不介意等侯，他支持罷工行動，認為

訴求合理，相信香港若不全面封關，將令病菌繼續散播。不過，亦有求診病人批評，醫護不應以

病人作為爭取訴求之籌碼。（ｃｌ）

