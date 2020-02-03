《經濟通通訊社３日專訊》嗇色園宣布，鑑於政府就新型冠狀病毒疫情提升至緊急應變級別
並加強防疫措施，考慮到公眾及員工健康，嗇色園黃大仙祠決定由本周三（５日）起縮短開放時
間，提早於下午２時關園，直至另行通知，以減低人流及病毒傳播風險。
黃大仙祠最新安排是每天早上維持７時開放，但提早於下午２時關園；考慮到眾多善信希望
於一年之初拜太歲，太歲元辰殿會維持於每天早上８時開放，並跟隨大仙祠每天提早於下午２時
關殿，而為了保障大眾健康，所有入園參拜的善信務必戴上口罩，顧及自身及他人之健康。
（ｃｌ）
03/02/2020 16:28
【武漢肺炎】黃大仙祠周三起提早於下午２時關閉
《經濟通通訊社３日專訊》嗇色園宣布，鑑於政府就新型冠狀病毒疫情提升至緊急應變級別
並加強防疫措施，考慮到公眾及員工健康，嗇色園黃大仙祠決定由本周三（５日）起縮短開放時
間，提早於下午２時關園，直至另行通知，以減低人流及病毒傳播風險。
黃大仙祠最新安排是每天早上維持７時開放，但提早於下午２時關園；考慮到眾多善信希望
於一年之初拜太歲，太歲元辰殿會維持於每天早上８時開放，並跟隨大仙祠每天提早於下午２時
關殿，而為了保障大眾健康，所有入園參拜的善信務必戴上口罩，顧及自身及他人之健康。
（ｃｌ）
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