【武漢肺炎】運輸署周三起恢復駕駛考試路試服務

《經濟通通訊社３日專訊》運輸署宣布，駕駛考試（路試）服務將於本周三（５日）恢復。

已預約２月５日或之後路試的考生，請按考試排期信內所訂明的考試日期、時間及駕駛考試中心

應考。原定安排在１月２９日至２月４日進行的路試將會延期舉行，受影響的考生將獲個別通知

另訂考試日期。

為盡量減低疫情在社區擴散的風險，駕駛筆試（甲部試）及的士筆試仍然暫停，直至另行公

告。受影響的考生將獲個別通知另訂考試日期。（ｃｌ）

