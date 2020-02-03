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03/02/2020 17:43

【武漢肺炎】運輸署周三起恢復駕駛考試路試服務

　　《經濟通通訊社３日專訊》運輸署宣布，駕駛考試（路試）服務將於本周三（５日）恢復。
已預約２月５日或之後路試的考生，請按考試排期信內所訂明的考試日期、時間及駕駛考試中心
應考。原定安排在１月２９日至２月４日進行的路試將會延期舉行，受影響的考生將獲個別通知
另訂考試日期。
　　為盡量減低疫情在社區擴散的風險，駕駛筆試（甲部試）及的士筆試仍然暫停，直至另行公
告。受影響的考生將獲個別通知另訂考試日期。（ｃｌ）

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