【武漢肺炎】運輸署周三起恢復駕駛考試路試服務

《經濟通通訊社３日專訊》運輸署宣布，駕駛考試（路試）服務將於本周三（５日）恢復。
已預約２月５日或之後路試的考生，請按考試排期信內所訂明的考試日期、時間及駕駛考試中心
應考。原定安排在１月２９日至２月４日進行的路試將會延期舉行，受影響的考生將獲個別通知
另訂考試日期。
為盡量減低疫情在社區擴散的風險，駕駛筆試（甲部試）及的士筆試仍然暫停，直至另行公
告。受影響的考生將獲個別通知另訂考試日期。（ｃｌ）
|生財有道03/02/2020
【武漢肺炎】周二零時起 只開放機場、深圳灣及港珠澳大橋口岸
|中國故事03/02/2020
【武漢肺炎】鍾南山：內地疫情仍處上升期 未來兩周或出現高峰
|中國故事03/02/2020
【武漢肺炎】高盛：倘疫情首季不受控 內地全年經濟增速或不足5%
|FOCUS03/02/2020
【FOCUS】疫情消息好壞參半 市場正近最差情境
|生財有道03/02/2020
《開市Good Morning》朱紅：港股短期或於兩萬六拉鋸
|中國故事03/02/2020
【武漢肺炎】澳門：所有乘客須佩戴口罩方可乘搭巴士 中午起生效
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰