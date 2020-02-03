【武漢肺炎】永達汽車捐贈１０００萬人幣成立「抗疫專項基金」

《經濟通通訊社３日專訊》永達汽車（０３６６９）宣布，為幫助武漢抗擊新型冠狀病毒肺
炎疫情，由永達公益基金會捐贈１０００萬元人民幣，通過上海慈善基金會建立永達「抗擊新型
冠狀病毒」專項基金，為此次疫情中國內第一家捐贈的汽車經銷商集團。
該筆捐款將用於補充支援武漢的醫護人員與上海抗擊疫情的醫務工作者，以及購買醫院急需
的口罩、防護服、防護面罩等緊缺物資送往疫區。（ｂｉ）
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