【企業盈喜】中國太保（０２６０１）料去年純利增最多６０％

《經濟通通訊社３日專訊》中國太保（０２６０１）（滬：６０１６０１）公布，預期截至

去年１２月３１日止年度純利按年增長介乎約５０％至６０％，至介乎２７０﹒２９億元（人民

幣．下同）至２８８﹒２億元，而扣除非經常性損益的淨利潤按年增長介乎２５％至３５％，即

介乎２２６億元至２４４億元。

該集團指，純利增長主因主營業務的投資收益影響和稅收政策變化而獲非經常性損益所致，

其中非經常性損益是財政部和稅務總局頒布對２０１８年度匯算清繳影響，有關金額約４８億元

。（ｗｈ）

