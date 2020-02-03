《日入而息》政府午夜起關閉４口岸，本港經濟十年來首錄收縮

《今天重點》﹡林鄭指明零時起關閉４口岸，只開放機場、深圳灣及港珠澳大橋口岸；以罷

工等極端手段威逼政府不會得逞；不全面封關是因為不少港人需跨境工作；

林鄭約見多國領事免港人被拒入境，口罩短缺未能處理

﹡三千醫護今日罷工，醫管局稱急症室情況暫時維持正常；醫管局員工陣線稱

逾１０００人參與罷工，護士較多；醫管局員工陣線稱已有逾２４００名醫

護參與罷工

﹡本港第四季預估ＧＤＰ按年跌２﹒９％，勝市場預期；預估去年ＧＤＰ跌

１﹒２％，為十年來首錄年度跌幅

﹡日出康城１２期如期明天截標，但港鐵設特別採訪安排

﹡中證監表示暫緩計算發行審核時限、再融資批文有效期等；官媒表示Ａ股受

疫情引發羊群恐慌，經濟影響短暫有限



《即日市況》﹡Ａ股復市急瀉，港股高收４４點報２６３５６點，成交１３６７億元



《深滬股市》﹡滬指鼠年紅盤收瀉７﹒７％，維穩沒見功逾三千股跌停



《美元匯價》﹡英鎊下個阻力在１﹒３３，區間震盪為主；歐元最新報１﹒１０６５╱

６８，日圓最新報１０８﹒４４╱４５



《公司資訊》﹡亞洲先鋒娛樂（０８４００）以１２５萬美元向菲律賓公司出租電子博彩設

備

﹡傳諾誠健華傳取消本周投資者會議，上市計劃或延遲

﹡美的置業（０３９９０）１月份合同銷售額按年減少１１﹒７％

﹡景瑞控股（０１８６２）１月合約簽約銷售額按年跌０﹒７％至５﹒４５億

元人民幣

﹡創興銀行（０１１１１）明天起暫時縮短港澳分行營業時間

﹡中國生物製藥（０１１７７）已向美國提交治療纖維化創新藥的試驗申請並

獲受理

﹡金力集團（０３９１９）因應新型冠狀病毒疫情，暫停內地生產設施營運

﹡李氏大藥廠（００９５０）抗病毒藥物尤靖安被列入疫情防治緊急戰略物資

之一



《神州民企》﹡吉利（００１７５）桂生悅稱首季內地汽車銷量或錄雙位數跌幅

﹡中國恆大（０３３３３）１月合約銷售金額按年跌６％至４０６億元人民幣

﹡禹洲地產（０１６２８）１月份合約銷售金額按年上升２２﹒８％



《中國要聞》﹡蘇州出台十條意見，應對疫情支持中小企業共渡難關

﹡北京延後住房按揭、信用卡等個人信貸還款期限

﹡中證監表示暫緩計算發行審核時限、再融資批文有效期等

﹡官媒表示Ａ股受疫情引發羊群恐慌，經濟影響短暫有限

﹡外匯局表示１２月服務貿易逆差２０９億美元



《寶島快訊》﹡台股收跌１﹒２％，台灣禁廣東省民眾入境



《其他消息》﹡吳光正澄清與可疑慈善組織無任何關連，已就欺詐事件向警方舉報

﹡本港第四季預估ＧＤＰ按年跌２﹒９％，勝市場預期；預估去年ＧＤＰ跌

１﹒２％，為十年來首錄年度跌幅

﹡日出康城１２期如期明天截標，但港鐵設特別採訪安排

﹡深股通額度全日用４９﹒２億元，外資淨流入逾兩個月高；滬股通額度全日

用１５０億元，陸股通淨流入近１８２億

﹡仲量聯行料大圍樓市受惠屯馬線啟用，新盤定價較進取

﹡經絡表示１月現樓按揭宗數創三年新低，中銀蟬聯冠軍



《武漢肺炎》﹡報道指港交所擬允許企業申請延發業績，或短期內公布；報道指政府正研究

限制來自中國內地的人士入境

﹡本港累計確診１５宗兩例病源不明，當局稱或社區蔓延；第１４個確診患者

曾在郵輪上到過桑拿浴室

﹡全國累計確診逾１﹒７萬例３６１死，湖北病例破萬

﹡海豐國際向武漢市慈善總會捐１百萬人幣支持肺炎防控

﹡瑞銀集團捐款１００萬美元予內地慈善機構

﹡港大零售附屬與滬醫院設微信小程式防禦肺炎諮詢平台

﹡三千醫護今日罷工，醫管局稱急症室情況暫時維持正常；醫管局員工陣線稱

逾１０００人參與罷工，護士較多；醫管局員工陣線稱已有逾２４００名醫

護參與罷工

﹡內地擴大慈善捐贈免稅進口範圍，免徵關稅和增值稅等

﹡卡塔爾航空暫時取消往返中國內地的航班服務

﹡復星醫藥加速推進新型冠狀病毒核酸檢測試劑研製

﹡北京排查新規表示疫情高發區返京人員可集中醫學觀察

﹡發改委表示安排中央儲備凍豬肉投放，加大速凍食品供應；發改委表示推動

具備條件行業企業盡快復工；發改委表示協調落實食品、醫療物資等必需品

綠色通道；發改委表示疫情對消費影響加大，惟不改經濟向好基本面

﹡羅致光稱本港失業率不會升至沙士時水平

﹡港府研出重招，或進一步收緊關口

﹡網紅店西貝莜面村遇危機，若停業三個月恐撐不住

﹡工信部表示口罩日產２千多萬隻供應力足夠但恢復需時；工信部表示檢測試

劑產量７７萬人份是疑似患病者４０倍

﹡商務部表示各地不得隨意關閉菜市場等經營場所

﹡鍾南山稱內地疫情仍處上升期，未來兩周或出現高峰

﹡澳門政府宣布所有乘客須佩戴口罩方可乘搭巴士，中午起生效

﹡現代汽車內地工廠延長停工期，起亞削減汽車產量

﹡寄往湖北省郵遞服務延誤

﹡銀保監財險部表示不得藉疫情渲染炒作保險產品

﹡政府向密切接觸者實施強制檢疫，正物色檢疫中心地點

﹡上海今日新增１０宗確診病例，最小７月齡

﹡美國國務卿表示將派更多飛機從湖北接回美國公民

﹡美將赴華旅行風險級別升至最高，外交部表示反應過激

﹡衛健委表示抗疫新藥瑞德西韋正開展臨床試驗

﹡縱橫遊（０８０６９）捐逾萬個口罩予慈善機構

﹡黃大仙祠周三起提早於下午２時關閉

﹡首架武漢返台包機將啟航，逾２００乘客今晚抵桃園機場

﹡林鄭月娥稱明零時起只開放機場、深圳灣及港珠澳大橋口岸；不全面封關是

因為不少港人需跨境工作；以罷工等極端手段威逼政府不會得逞；不全面封

關是因為不少港人需跨境工作

﹡廠商會表示研究在本地設立生產線製造口罩可行性

﹡運輸署周三起恢復駕駛考試路試服務

（ｚｚ）

