《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８３９９．８１ 升１４３．７８點╱０．５１％
標普５００ ３２４８．９２ 升 ２３．４０點╱０．７３％
納斯達克 ９２７３．４０ 升１２２．４７點╱１．３４％
倫敦富時１００ ７３２６．３１ 升 ４０．３０點╱０．５５％
法蘭克福ＤＡＸ １３０４５．１９ 升 ６３．２２點╱０．４９％
巴黎ＣＡＣ４０ ５８３２．５１ 升 ２６．１７點╱０．４５％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０８．６２，歐元兌美元１．１０６３
04/02/2020 07:46
《日出而作》美股全線高收，圓匯、金價回軟，油價跌至一年低
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８３９９．８１ 升１４３．７８點╱０．５１％
標普５００ ３２４８．９２ 升 ２３．４０點╱０．７３％
納斯達克 ９２７３．４０ 升１２２．４７點╱１．３４％
倫敦富時１００ ７３２６．３１ 升 ４０．３０點╱０．５５％
法蘭克福ＤＡＸ １３０４５．１９ 升 ６３．２２點╱０．４９％
巴黎ＣＡＣ４０ ５８３２．５１ 升 ２６．１７點╱０．４５％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０８．６２，歐元兌美元１．１０６３
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【FOCUS】疫情消息好壞參半 市場正近最差情境
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《開市Good Morning》朱紅：港股短期或於兩萬六拉鋸
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