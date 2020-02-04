【武漢肺炎】野村：內險直接索賠損失可控，保費收入增長非大挑戰

《經濟通通訊社４日專訊》武漢新型冠狀病毒肺炎持續蔓延，野村發表研究報告指，有關的

索償主要由商業醫療保險覆蓋，而現時其滲透率仍然不足，佔保險公司整體業務僅少部分，而且

政府將支付現有保單的超額費用，加上再保險安排能部分彌補索賠損失，因此認為內地保險企業

的直接索賠損失屬可控。

野村表示，由於線下銷售減少，企業的保費收入增長或受影響，但相信並非很大挑戰。２０

０３年沙士爆發期間，行業總保費收入增長由２００２年的４５％降至２００３年的２７％，反

映疫情影響可控。不過由於經濟活動中斷，間接損失可能會為金融板塊帶來更大影響。

該行指，如果中央政府採取貨幣寬鬆政策，降低市場利率，１０年期政府收益率亦持續低於

３％，相信市場將與２０１６年時更為類似。在該情況之下，該行更為喜歡優質企業，而非在低

業務質量下快速增長的公司。同時在較低的利率環境下，人保財險（０２３２８）是具防禦性的

股份之一。

野村提到，疫情將對友邦保險（０１２９９）香港及中國業務產生負面影響，香港的社會運

動及疫情或會加劇香港業務的增長壓力；而中國業務將面臨與同業相同的壓力，但相信有關影響

可控。（ｓｋ）



股份（編號） 目標價 評級

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中國平安（０２３１８） １２４﹒７９元 買入

中國太保（０２６０１） ３９﹒３元 買入

中國太平（００９６６） ２７﹒２５元 買入

新華保險（０１３３６） ４８﹒５８元 買入

中國人壽（０２６２８） ２５﹒１４元 買入

中國人民保險集團（０１３３９） ４﹒３３元 買入

中國再保險（０１５０８） １﹒３４元 中性

友邦保險（０１２９９） ８５﹒８１元 中性

中國財險（０２３２８） １１﹒６２元 買入

眾安在綫（０６０６０） ２７﹒４９元 中性

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

