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即市新聞

04/02/2020 07:50

《油金掠影》疫情續打擊油價跌至１３個月低，美元上揚金價回軟

　　《經濟通通訊社４日專訊》因新型冠狀病毒的爆發抑制中國原油需求，或導致石油輸出國組
織（ＯＰＥＣ）及其盟友進一步減產，油價周一（３日）跌至１３個月低。
　　布蘭特原油期貨收跌２﹒１７美元，或３﹒８％，報每桶５４﹒４５美元，為去年１月以來
最低。美國原油期貨下挫１﹒４５美元，報每桶５０﹒１１美元，盤中觸及去年１月以來最低水
平。
　　中石化通知其煉廠本月削減產量約６０萬桶╱日，為十多年來最大幅度減產。高管表示，山
東省地方煉廠在約一周時間內減產３０％至５０％。
　　另外，據消息人士表示，為對抗冠狀病毒疫情對石油需求造成的衝擊，ＯＰＥＣ及其盟友正
考慮將石油日產量再削減５０萬桶。而據華爾街日報稱，沙特暫時減產１００萬桶╱日或是另一
個選項。
　　布蘭特原油期貨近月合約較次月合約ＬＣＯｃ１－ＬＣＯｃ２為每桶貼水０﹒０８美元，逆
轉上週的升水狀態。美國原油較布蘭特原油貼水ＷＴＣＬｃ１－ＬＣＯｃ１收窄至每桶４﹒３２
美元，為去年９月以來最窄。

＊人行積極撐市，風險意願改善＊

　　美元走強，市場的投資風險意願改善，金價周一回落１％。
　　現貨金跌逾１％，跌０﹒８％，報每盎司１５７６﹒７７美元。美國黃金期貨下跌
０﹒３％，至每盎司１５８２﹒４０美元。
　　人行在春節後第一個交易日，破紀錄地進行１﹒２萬億元人民幣逆回購，並調降７天和１４
天期利率。這一緩解經濟壓力的措施令市場意外。投資者受到鼓舞，美股周一上漲，美元兌其他
貨幣上漲０﹒４％，從而限制部分對黃金的需求。
　　其他貴金屬方面，白銀跌２﹒１％，報每盎司１７﹒６５美元。鈀金上漲１﹒７％至
２３１７﹒１７美元，鉑金上漲１﹒１％至９６６﹒７２美元。（ｆｚ）

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