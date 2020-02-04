《凱文隨筆－凱文》冷靜看待武漢新冠狀病毒疫情

《凱文隨筆－凱文》武漢肺炎（或稱新冠狀病毒）掀起了環球恐慌，中國人民春節沒得過了

，香港市民每天都似乎忙於尋找哪裡有口罩賣，然後大排長龍搶購。當世界衛生組織將事件定性

為「國際公共衛生緊急事件」後，不管用甚麼詞，世界各國就彷佛把中國當成了疫區，對其人民

實施入境限制。從人道主義的情懷而言，這就是赤裸裸的歧視；事件也在一些國家演變成軒然大

波，法國有華人要在推特上以「我不是病毒」的主題標籤表示強烈不滿；加拿大甚至要勞動總理

杜魯多在華人舉辦的春茗聚餐上喊話，叫人民不要因為對病毒擴散的恐懼而歧視其他族裔；英國

可恐怖了，一些無知的民眾語言與肢體暴力雙管齊下。值得一提的是，日本在這次疫情可謂對中

國採取了很友善的態度，疫情一開始便率先捐贈口罩。



不知名病毒固然可怕，更可怕還是人心也感染了病毒，人心一旦慌了，其負面影響要比身體

感染病毒強萬倍。中國已傾盡全力在救災，如果人們能夠冷靜一點看待這次事件，不但對自己身

心有益，也有助減少整個社會的恐慌，紓緩人們的不安情緒。



美國衛生部屬下有個疾病防控中心，其關於流感資訊的網址：

ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｃｄｃ﹒ｇｏｖ╱ｆｌｕ╱ｗｅｅｋｌｙ╱ｉｎｄｅｘ﹒ｈｔｍ

告訴我們，截至今年１月３０曰止，美國在過去幾個月的冬季流感季節期間，流感病人高達１５

００萬人，送院人數１８萬人，死亡人數是「１萬人」（這個數字已好幾天沒有更新了，前陣子

數字更新後，兩天就多死了１８００人），但這些數據似乎也從沒有引起世界各國人民的關注，

遑論去限制或檢疫入境的美國人了；該網站也列了出目前該國肺炎與流感的死亡率是６﹒７％，

距離７﹒２％的流行傳染病門檻已不遠；除美國外，歐洲的先進國家德國，每年因為流感而死亡

的人數也平均都有「４千人」。



有人或會反駁，流感病毒跟武漢這個新病毒完全不一樣，前者醫學界早已知悉其底蘊，既有

疫苗可預防，也有方法可治療；然而，我們看看實際的死亡人數，究竟流感病毒是否真的可以輕

視？而武漢這個新病毒就要以「恐慌的心態」來對之？不必然，如果一個３﹒２億人口的美國在

幾個月內因流感而死亡人數已達一萬人，這個病毒儘管大家都很熟悉，也絕對要應該嚴陣以待。



據悉，中國各高等院學醫家專家皆參與這次抗疫研究，阿里巴巴也透過其環球採購網絡採購

十億元人民幣口罩送抵武漢，華為協助在政府趕工建立的防疫醫院造好了最先進的５Ｇ網絡準備

；武漢市民，以及湖北省多個城市的市民犧牲了個人的行動自由，以及巨大的經濟損失，來成全

這次抗疫的目標，值得世界上每一個人的致敬。相對１９７６年的唐山大地震，或２００８年的

汶川大地震而言，這次病毒事件實在微不足道，犯不著恐慌，只要大家泰然處之，造好基本的防

備（在一米距離內小心其他的飛沫就可以了），這個關必定能安然渡過。中國的醫療團隊前陣子

在權威的醫療周刊「刺針」Ｔｈｅ Ｌａｎｃｅｔ發表了兩篇（撰寫人是清一色的華人）關於武

漢新冠狀病毒的論文，那種專業程度（無論英語表達水平、資料之翔實、數據之完整）足以令看

過論文的讀者都對他們這次抗疫的能力充滿信心。



（作者凱文，從事英文媒體及翻譯工作逾３０年。彼為英國語言學家協會會員，且於

２０１５年取得特許語言學者資格。其專業履歷載於該會的網上名錄，讀者可到以下連結查閱

ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｃｉｏｌ﹒ｏｒｇ﹒ｕｋ╱ｔｒａｎｓｌａｔｏｒ╱ｐｒｏｆｉｌｅ

╱２９８１３╱３６╱１９５７）

