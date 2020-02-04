傳中國暴力救市Ａ股造好，港股收復３１９點報２６６７５點

《經濟通通訊社４日專訊》隔晚美股造好，港股於全日最低位高開１３４點報２６４９１點

後反覆走上，內地官媒報道指，中證監為預防股市因疫情持續而崩盤，傳推出了多項「暴力救市

」措施，包括使用內險資金入市救火，今早港股即錄升幅，中午收報２６６６１點，升３０４點

或１﹒１６％。午後澳門突然宣布賭場暫停營運半個月，引發濠賭股急瀉，再加上股王騰訊

（００７００）及港交所（００３８８）等重磅股升幅收窄，恆指低見２６５５２點，升幅收窄

至１９５點，其後隨騰訊、內房股企穩，恆指盤中最高見２６７３０點，升３７３點。最終恆指

收報２６６７５點，升３１９點或１﹒２１％，主板成交金額略為減少０﹒６％至

１３５８﹒５５億元。國指則報１０４３５點，升１６７點或１﹒６３％。

重磅股升幅擴大，匯控（００００５）微升０﹒１８％，報５６﹒６元；港交所

（００３８８）揚１﹒３８％，報２６４元；騰訊漲３﹒４２％，報３９３元；中移動

（００９４１）平收，報６３﹒８元。

而Ａ股兩市午後升幅明顯擴大，滬綜指全日反彈１﹒３４％，報２７８２點，深成指漲

３﹒１７％，報１００８９點。兩市全日成交合共９１０１億元人幣，是去年４月以來成交新高

。



＊內銀股走高，不良貸款比率見飆升隱憂＊



官媒宣傳險資作為國家隊入市救火，利好今日內險板塊行情，平保（０２３１８）昨日獲外

資買入逾２３億元，該股今日反彈２﹒０６％，報８９﹒４元；重磅股友邦（０１２９９）微升

０﹒９６％，報７９﹒２５元；中太保（０２６０１）揚２﹒４６％，報２７﹒０５元；國壽

（０２６２８）升１﹒６％，報１９元；太平（００９６６）漲２﹒５３％，報１７元。

大行花旗認為，內地政府將有更多措施出台支持經濟，預料內銀股較券商股表現佳，內銀見

反彈，建行（００９３９）升１﹒１６％，報６﹒０８元；中行（０３９８８）微升０﹒６６％

，報３﹒０６元；中信銀行（００９９８）揚１﹒４７％，報４﹒１３元；工行（０１３９８）

微升０﹒５７％，報５﹒２９元；交行（０３３２８）亦有１﹒２１％升幅，報５﹒０２元。不

過，外電引述標準普爾最新預測認為，持久的公共衞生緊急狀態，可能導致內銀的不良貸款率飆

升兩倍以上，相當於增加５﹒６萬億人民幣不良貸款，而中國銀行體系的韌性或受嚴峻考驗。

內房股經一輪拋售後，今日見底回升，富瑞早前發表報告指出，上月內地房地產銷售一如預

期表現疲弱，惟政策面有望寬鬆，目前是時機趁低吸納時機。世茂房（００８１３）抽高

４﹒６６％，報２６﹒９５元；龍湖（００９６０）升２﹒０８％，報３４﹒３元；潤地

（０１１０９）揚３﹒３６％，報３３﹒８元；融創（０１９１８）升２﹒９６％，報

３９﹒９５元；碧桂園（０２００７）亦升１﹒８％，報１０﹒２元。



＊澳門關閉賭場半個月，銀娛曾挫逾５％成本日最差藍籌＊



美銀美林發表研究報告表示，預期武漢肺炎可以在２至３個月?受控，認為地產及收租股具

吸引力，給予新地（０００１６）及九倉（００００４）「買入」評級。新地上揚２﹒２２％，

報１１０﹒４元；恆地（０００１２）小漲０﹒７１％，報３５﹒２５元；長實（０１１１３）

升１﹒２１％，報５０﹒０５元。收租股九倉集團（００００４）微升０﹒６３％，報

１９﹒１４元；置富（００７７８）升１﹒１４％，報８﹒９元；太古（０１９７２）微升

０﹒６３％，報２４元。

早前確診居於黃埔花園的３９歲本港男子今早病逝，成為武漢肺炎在港「第一滴血」，公用

股升幅顯著受壓，領展（００８２３）微漲０﹒０６％，報７８﹒２元；港燈（０２６３８）小

升０﹒２５％，報７﹒８８元；中華煤氣（００００３）升０﹒２７％，報１４﹒９元；電能實

業（００００６）下插１﹒１６％，報５５﹒２元；中電（００００２）亦走低０﹒２５％，報

８０﹒１元。

澳門行政長官賀一誠表示，決定暫停博彩及相關娛樂事業半個月，意味濠賭板塊業務期內將

近乎停擺。消息引發濠賭股急挫，銀娛（０００２７）一度急插逾５％，低見５０﹒４元創近三

個半月低，其後稍有收復，全日收跌２﹒２６％，報５１﹒９元，為本日表現最差藍籌。金沙

（０１９２８）排尾二，有１﹒９７％跌幅，報３７﹒２５元；澳博（００８８０）微挫

０﹒９％，報８﹒８元；永利澳門（０１１２８）跌１﹒６７％，報１６﹒５元；美高梅

（０２２８２）跌２﹒１９％，報１０﹒７２元；新濠國際（００２００）倒升０﹒１２％，報

１７﹒１２元。（ｎｓ）

