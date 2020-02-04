《經濟通通訊社４日專訊》聯旺集團（０８２１７）上日（３日）公布，該集團預計去年首
三季將錄得淨虧損約４３７０萬元，２０１８年同期則錄得淨利潤約９１１﹒３萬元。
該集團認為，虧損主要由於社會示威遊行的負面影響，加上香港乃至全球的整體經濟蕭條，
令其業務之收益減少；部分大型建設項目進入竣工階段導致毛利減少；及因期內發行購股權而確
認以股份為基礎的付款。
該集團料下周四（１３日）刊發業績。（ｋｓ）
04/02/2020 08:57
【企業盈警】聯旺（８２１７）料九個月錄得淨虧損約４３７０萬元
《經濟通通訊社４日專訊》聯旺集團（０８２１７）上日（３日）公布，該集團預計去年首
三季將錄得淨虧損約４３７０萬元，２０１８年同期則錄得淨利潤約９１１﹒３萬元。
該集團認為，虧損主要由於社會示威遊行的負面影響，加上香港乃至全球的整體經濟蕭條，
令其業務之收益減少；部分大型建設項目進入竣工階段導致毛利減少；及因期內發行購股權而確
認以股份為基礎的付款。
該集團料下周四（１３日）刊發業績。（ｋｓ）
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