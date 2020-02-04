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即市新聞

04/02/2020 09:21

港股高開１３４點報２６４９１點，國指升４４點

　　《經濟通通訊社４日專訊》隔晚美股反彈，內地感染人數進一步新增至並突破二萬人，亞洲
股市今早普遍低走，日經跌７６點，台北指數跌１４０點，港股方面似乎消化疫症消息，今早高
開１３４點，重磅股騰訊（００７００）及友邦（０１２９９）高開近３％，撐起大市表示，藥
股亦見追捧，石藥（０１０９３）升近４％，中生（０１１７７）升逾１％。恆生指數報２６４
９１點，升１３４點或升０﹒５１％，主板成交１９﹒２２億元。國企指數報１０３１２點，升
４４點或升０﹒４３％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒８８％，報５６元；港交所（００３８８）跌
０﹒７７％，報２５８﹒４元；騰訊（００７００）升２﹒６３％，報３９０元；中移動
（００９４１）升０﹒４７％，報６４﹒１元；友邦保險（０１２９９）升２﹒６１％，報８０
﹒５５元。
　　
　　恆指十大升幅股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　申洲國際（０２３１３）　１１１﹒４０元　　　升６﹒９１％
　　石藥集團（０１０９３）　　１８﹒６０元　　　升３﹒６８％
　　騰訊控股（００７００）　３９０﹒００元　　　升２﹒６３％
　　友邦保險（０１２９９）　　８０﹒５５元　　　升２﹒６１％
　　新地　　（０００１６）　１１０﹒８０元　　　升２﹒５９％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　２９﹒９０元　　　升２﹒４０％
　　太古Ａ　（０００１９）　　６９﹒１５元　　　升１﹒８４％
　　中國平安（０２３１８）　　８９﹒００元　　　升１﹒６０％
　　中生製藥（０１１７７）　　１０﹒８６元　　　升１﹒３１％
　　舜宇光學（０２３８２）　１２９﹒９０元　　　升１﹒１７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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