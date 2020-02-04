《盤後部署》內地撐市成效有保留，港股繼續向下機會大

《經濟通通訊社４日專訊》隔晚美股三大指數全線反彈，加上內地日前推出多項穩定金融市

場措施，及市場憧憬中央加大放水力度，恆指今日高開１３４點報２６４９１點，之後升幅擴大

至近４００點。其後，有消息指本地出現首宗新型肺炎死亡個案，港股升幅略為收窄。午後，澳

門公布因應肺炎疫情賭場暫停經營半個月，大市升幅一度放緩至只有約２００點。不過，隨著Ａ

股走勢持續向上，港股重拾升勢，最終收報２６６７５，升３１９點或升１﹒２１％，主板成交

１３５８﹒５５億元。國企指數報１０４３５，升１６７點或升１﹒６３％。

Ａ股方面，上證綜指報２７８３，升３６點或升１﹒３４％，深成指數報１００８９，升

３１０點或升３﹒１７％，兩市成交大增至９１０１﹒０５億元人民幣。



＊人行救市成效成疑，中資金融股恐拖港股反腿＊



人行在內地股市昨日開市後「暴力」救市，有市場人士分析，相關措施仍未能將中國經濟拉

回正軌，因為疫情持續擴散，旅遊業及商業活動受挫；而且措施有機會未能對症下藥，現階段撈

底仍然言之尚早。即使在最樂觀的情況即疫情短期內受控，面對正在下滑的經濟，人行亦需要在

今年再減一次息。

隨著新型肺炎感染個案仍在不斷增加，打擊內地經濟，中小微企的經營將面對更大危機。內

地《經濟日報》發表評論指，倡議針對中小企業實施更低的融資成本安排。四大國有銀行去年已

經加緊配合中央落實對中小微企的借貸支援，如今隨著放鬆借貨的需求增加，其壞帳表現恐再惡

化。

外電引述標準普爾的預測，新型冠狀病毒在中國近代歷史上規模空前，有可能導致內地銀行

業的不良貸款率飆升兩倍以上，達到約６﹒３％的水平，相當於增加５﹒６萬億元人民幣的不良

貸款，中國銀行業的資本充足率也將因此而下降３﹒８６個百分點。預料中資金融股短期仍未見

底，並限制港股反彈力度。



＊疫情未受控，港股初步支持位在２５８００點＊



港股連續兩日反彈，且有大成交配合，可見短期沽壓減低。不過，是次新型肺炎病徵不如沙

士般明顯，增加社區傳播的風險，預料要完全遏止病情擴散需要較長，意味經濟復甦時間亦相對

延長。加上目前確診及死亡人數都已超越沙士，仍未見有回落跡象，而本地亦有蔓延風險，港股

後市表現仍不容樂觀。

至於Ａ股方面的影響，雖然今日反彈力度大，但鑑於早前人行推出限制沽空等措施，因此Ａ

股亦仍未完全反映市場走勢。技術走勢方面，港股上周失守１００天線（約２７０００點水平）

後即急挫，料短期２７０００點水平受壓，並很大機會向下，下方支持位初步在２５８００點。

（ｙｋ）

