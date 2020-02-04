《外企業績》Ａｌｐｈａｂｅｔ上季盈利增近兩成，勝預期

《經濟通通訊社４日專訊》Ｇｏｏｇｌｅ母公司Ａｌｐｈａｂｅｔ公布業績，上年第四季盈

利增加逾１９﹒２％至１０６﹒７億元（美元．下同），遠高於上年同期８９﹒５億元，每股盈

利１５﹒３５元，勝市場預期１２﹒４９元。

不過期內收入僅增１７﹒３％至４６０﹒８億元，遜預期４６９億元，創自２０１５年以來

最低。營業毛利率由上年２１％微跌至２０％，遜預期２４﹒７％。

公司亦首次公開旗下影片平台Ｙｏｕｔｕｂｅ收入，據悉平台廣告上年產生收入１５０億元

，上年第四季收入則達４７﹒２億元。（ａｌ）

