《經濟通通訊社４日專訊》Ｇｏｏｇｌｅ母公司Ａｌｐｈａｂｅｔ公布業績，上年第四季盈
利增加逾１９﹒２％至１０６﹒７億元（美元．下同），遠高於上年同期８９﹒５億元，每股盈
利１５﹒３５元，勝市場預期１２﹒４９元。
不過期內收入僅增１７﹒３％至４６０﹒８億元，遜預期４６９億元，創自２０１５年以來
最低。營業毛利率由上年２１％微跌至２０％，遜預期２４﹒７％。
公司亦首次公開旗下影片平台Ｙｏｕｔｕｂｅ收入，據悉平台廣告上年產生收入１５０億元
，上年第四季收入則達４７﹒２億元。（ａｌ）
04/02/2020 08:29
《外企業績》Ａｌｐｈａｂｅｔ上季盈利增近兩成，勝預期
《經濟通通訊社４日專訊》Ｇｏｏｇｌｅ母公司Ａｌｐｈａｂｅｔ公布業績，上年第四季盈
利增加逾１９﹒２％至１０６﹒７億元（美元．下同），遠高於上年同期８９﹒５億元，每股盈
利１５﹒３５元，勝市場預期１２﹒４９元。
不過期內收入僅增１７﹒３％至４６０﹒８億元，遜預期４６９億元，創自２０１５年以來
最低。營業毛利率由上年２１％微跌至２０％，遜預期２４﹒７％。
公司亦首次公開旗下影片平台Ｙｏｕｔｕｂｅ收入，據悉平台廣告上年產生收入１５０億元
，上年第四季收入則達４７﹒２億元。（ａｌ）
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