《台股攻略－馮偉明》上證指數反彈，台股急升

《台股攻略》上證指數今日（４日）反彈，帶動台股上升，在台積電、大立光帶領下開高走

高，收市升２０１點，收１１５５５﹒９２點，成交金額為新台幣１５９７億元。

昨日（３日）測試半年線後，今日蘋概三王均股價上升，台積電收市大升新台幣１０元，升

幅為３﹒１７％，大立光亦升新台幣１３５元，升幅為２﹒８７％，鴻海尾市回順，收平盤新台

幣８２﹒２元。高價股立積衝上漲停，千元股后矽力─ＫＹ大升近８％，創歷史新高，此外，和

大、國巨、嘉澤、精測、台光電、雍智科技及緯穎等股價亦大升超過６％，主要集中在生技股、

被動元件股及特斯拉概念股等。受武漢肺炎疫情影響，被動元件供應緊張，產品價格上漲，禾伸

堂、大毅、凱美及華容漲停板收市，華新科亦大升９％，信昌電、蜜望實、立隆電及台嘉碩等股

價強勢反彈；而ＰＣＢ等中國國內廠區可望順利復工，楠梓電、台光電、欣興及嘉聯益等表現不

俗。

整體來說，台股雖短線有買盤支持，但１１，６００點附近沽壓不輕，預料短線走勢以震盪

為主。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

