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04/02/2020 08:58

【企業盈警】寶聯控股料中期業績盈轉虧２５０萬至３５０萬

　　《經濟通通訊社４日專訊》寶聯控股（０８２０１）發盈警，宣布截至２０１９年１２月３
１日止之中期業績，公司預料擁有人應佔虧損淨額２５０萬至３５０之間，而２０１８年同期錄
得公司擁有人應佔純利約１０１０萬元。
　　公司解釋，業績轉差主要由於確認截至２０１９年１２月３１日止六個月之應收貸款之減值
撥備；以及集團於截至２０１９年１２月３１日止六個月於香港之環境及清潔服務產生之溢利顯
著減少，原因是勞工及人力資源服務成本增加。
　　有關於公司中期業績，預期將於２０２０年２月１４日發布刊發。（ｕｌ）

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