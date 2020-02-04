《談國論企－黎偉成》五部委重拳促金融業抗疫穩經濟

《談國論企》中國國務院五個財經金融部委於２０２０年１月３０日聯合發出通知，對防控

新型冠狀病毒所採取的３０項金融措施中，保持銀行同業流動性合理充裕，是為政策重中之重，

因為此舉在國民經濟面對內與外壓力日甚，支持各業穩定經營發展的同時，特別是支援疫區和各

地的抗疫止疫工作，策略對勁。亟望中國抗疫成功。

由中國人民銀行、中國財政部、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局聯合發布的《

關於進一步強化金融支援防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》，所推出的多項防控疫情金融

支援措施，最重要的當然是放在第一條的「保持流動性合理充裕」，重點當然為《通知》提出人

民銀行要求（一）其「分支機構對因春節假期調整受到影響的金融機構根據實際情況適當提高２

０２０年１月下旬存款準備金考核的容忍度」，此舉的最是惹人注目之處是所指的（Ｉ）「分支

機構」，即「微觀」上的執行力度要強，否則上有之宏觀政策，下有為之分支機構落實「宏觀

」政策不足，當非佳象。

需要指出者，為人行要分支機構對金融機構的存款準備金考核，要適當提高「容忍度」，因

庚子農曆年初一為２０２０年１月２５日，有別於上年同期之於２月５日，而春節前夕的資金需

求傳統上特別殷切，故今年的大年初一在１月底而這之前的年底，資金需求例緊，適度放寬，要

求絕對正確和客觀。



＊人行有可能降準以支持抗疫和穩經濟＊



更於２０２０年２月２日公布（二）於翌日之３日「將開展１﹒２萬億元公開市場逆回購操

作投放資金，確保流動性充足供應」，並稱將使「銀行體系整體流動性比去年同期多９０００億

元」，投１﹒２萬億元，所衍生的流動性同比多９０００億元，此因２０１９年的春節年初一在

於２月初，故上年的銀行同業流動性出現年農曆底前、後之不足，當為人行公開市場逆向回購操

作所投放的資金有點「不足」，實際是春節後尤其是武漢肺炎疫情肆虐使國民經濟速回之際，更

是對銀行同業市場的相當重大的資金投放。

人行之對「存款準備金考核的容忍度」的要求，到公開市場逆回購操作投放資金，乃於支援

防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的「繼續強化預期引導」，而「通過公開市場操作、常備借貸便

利、再貸款、再貼現等多種貨幣政策工具，提供充足流動性，保持金融市場流動性合理充裕，維

護貨幣市場利率平穩運行」之語，意味人行今後會加大在公開市場的適度操作。和「引導金融機

構加大信貸投放支援實體經濟，促進貨幣信貸合理增長」。

由是相信人行很有可能降低金融機構的存款準備金率，進一步推動銀行業支援經濟和災區。

（《看武漢肺炎疫症專題》之二）《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

