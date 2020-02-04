《異動股》藥業股續炒起，李氏大藥廠升逾倍，石藥漲超過３％

《經濟通通訊社４日專訊》內地新型冠狀病毒肺炎疫情持續急速擴散，確診突破２萬宗，累

計死亡病例４２５宗。醫藥股持續受捧，李氏大藥廠（００９５０）現價升１３６﹒２４％，報

１０﹒０４０元；成交約５５萬股，涉資５９１萬元。藍籌股石藥集團（０１０９３）報

１８﹒５元升３﹒１２％。

李氏大藥廠昨日收市後公布，集團抗病毒藥物尤靖安被安徽省經濟和信息化廳列入「安徽省

應急藥品生產企業目錄」和「國家工業和信息化部重點物資保障信息監控平台」，成為今次武漢

新型冠狀病毒肺炎疫情防治的緊急戰略物資之一。尤靖安為集團自研產品，用於治療病毒性皮膚

病如尖銳濕疣、帶狀皰疹、生殖器皰疹，以及宮頸ＨＰＶ感染和宮頸柱狀上皮異位等。

現時，恆生指數報２６５４１，升１８４點或升０﹒７０％，主板成交３１﹒４４億元。國

企指數報１０３５０，升０﹒８０％或升８１點。

上證綜合指數報２７０３，跌４２點或跌１﹒５６％，成交１５０﹒９９億元人民幣。

深證成份指數報９６６１，跌１１８點或跌１﹒２１％，成交２２１﹒４８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

李氏大藥廠 （００９５０） １０﹒０４０元 升１３６﹒２３５％

同方康泰 （０１３１２） ０﹒２４１元 升８２﹒５７６％

中國醫療集團（０８２２５） １﹒０８０元 升１１﹒３４０％

麗珠醫藥 （０１５１３） ２８﹒３５０元 升５﹒１９５％

石藥集團 （０１０９３） １８﹒５００元 升３﹒１２２％

國藥控股 （０１０９９） ２５﹒７５０元 升２﹒５９０％

中國生物製藥（０１１７７） １０﹒９００元 升１﹒６７９％

天大藥業 （００４５５） ０﹒２００元 跌４﹒３０６％

福森藥業 （０１６５２） ７﹒１１０元 跌１２﹒２２２％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｃ）

