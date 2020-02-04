  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/02/2020 09:40

《異動股》新經濟股隨市造好，小米、美團及阿里均走高３％

　　《經濟通通訊社４日專訊》大市連續第二日返彈，新經濟股普遍隨市造好。小米
（０１８１０）現價升３﹒４９％，報１２﹒４４元兼重返二十天線（１２﹒２１元），盤中高
見１２﹒４６元；成交約３２７１萬股，涉資４﹒０４億元。
　　另外，美團點評（０３６９０）漲２﹒８１％，報１０２﹒３元；阿里巴巴（０９９８８）
走高２﹒７３％，報２１０﹒６元；平安好醫生（０１８３３）揚２﹒４２％，報６７﹒８元。
　　現時，恆生指數報２６６１８點，升２６１點或升０﹒９９％，主板成交９７﹒９１億元。
國企指數報１０３９７點，升１２９點或升１﹒２６％。上證綜合指數報２７５０點，升３點或
升０﹒１２％，成交５２３﹒１０億元人民幣。深證成份指數報９８６８點，升８８點或升０﹒
９０％，成交８０６﹒３７億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小米集團　（０１８１０）　　　１２﹒４４元　　　升３﹒４９％
　　雷蛇　　　（０１３３７）　　　　１﹒２７元　　　升３﹒２５％
　　閱文集團　（００７７２）　　　３３﹒７５元　　　升３﹒２１％
　　美團點評　（０３６９０）　　１０２﹒３０元　　　升２﹒８１％

　　阿里巴巴　（０９９８８）　　２１０﹒６０元　　　升２﹒７３％
　　同程藝龍　（００７８０）　　　１０﹒９２元　　　升２﹒６３％
　　平安好醫生（０１８３３）　　　６７﹒８０元　　　升２﹒４２％
　　美圖公司　（０１３５７）　　　　１﹒６０元　　　升１﹒９１％
　　易鑫集團　（０２８５８）　　　　１﹒６４元　　　升１﹒２３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｓ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
剖析天下04/02/2020
美國賭波合法化 賭股潛力不遜科網股？
剖析天下04/02/2020
脫歐大局尚未定 過渡談判定前景
國際動態04/02/2020
特強調封關堵截患者 京斥不厚道
生財有道03/02/2020
【武漢肺炎】周二零時起 只開放機場、深圳灣及港珠澳大橋口岸
中國故事03/02/2020
【武漢肺炎】鍾南山：內地疫情仍處上升期 未來兩周或出現高峰
中國故事03/02/2020
【武漢肺炎】高盛：倘疫情首季不受控 內地全年經濟增速或不足5%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金