《異動股》新經濟股隨市造好，小米、美團及阿里均走高３％

《經濟通通訊社４日專訊》大市連續第二日返彈，新經濟股普遍隨市造好。小米

（０１８１０）現價升３﹒４９％，報１２﹒４４元兼重返二十天線（１２﹒２１元），盤中高

見１２﹒４６元；成交約３２７１萬股，涉資４﹒０４億元。

另外，美團點評（０３６９０）漲２﹒８１％，報１０２﹒３元；阿里巴巴（０９９８８）

走高２﹒７３％，報２１０﹒６元；平安好醫生（０１８３３）揚２﹒４２％，報６７﹒８元。

現時，恆生指數報２６６１８點，升２６１點或升０﹒９９％，主板成交９７﹒９１億元。

國企指數報１０３９７點，升１２９點或升１﹒２６％。上證綜合指數報２７５０點，升３點或

升０﹒１２％，成交５２３﹒１０億元人民幣。深證成份指數報９８６８點，升８８點或升０﹒

９０％，成交８０６﹒３７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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小米集團 （０１８１０） １２﹒４４元 升３﹒４９％

雷蛇 （０１３３７） １﹒２７元 升３﹒２５％

閱文集團 （００７７２） ３３﹒７５元 升３﹒２１％

美團點評 （０３６９０） １０２﹒３０元 升２﹒８１％



阿里巴巴 （０９９８８） ２１０﹒６０元 升２﹒７３％

同程藝龍 （００７８０） １０﹒９２元 升２﹒６３％

平安好醫生（０１８３３） ６７﹒８０元 升２﹒４２％

美圖公司 （０１３５７） １﹒６０元 升１﹒９１％

易鑫集團 （０２８５８） １﹒６４元 升１﹒２３％

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（ｋｓ）

