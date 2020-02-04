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即市新聞

04/02/2020 10:17

《異動股》手遊股普遍反彈，金軟（３８８８）升逾半成重返十天線

　　《經濟通通訊社４日專訊》金山軟件（０３８８８）現價升５﹒１８％，報２５﹒４元；成
交約６０２萬股，涉資１﹒４８億元。盤中高見２５﹒４元，重返１０天線（２４﹒６４５元）

　　大行高盛昨日發表研究報告，上調對金山軟件２０１９至２０２１年收入預測１％、３％及
６％，目標價由２１﹒５元調高至２７﹒６元，維持「買入」評級。
　　現時，恆生指數報２６６４２點，升２８５點或升１﹒０８％，主板成交３５９﹒４４億元
。國企指數報１０３８８點，升１２０點或升１﹒１７％。
　　上證綜合指數報２７５７點，升１１點或升０﹒４１％，成交１５１６﹒４０億元人民幣。
　　深證成份指數報９９４４點，升１６４點或升１﹒６９％，成交２２４０﹒２０億元人民幣


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中手游　（００３０２）　　　２﹒８５元　　　升４﹒４０％
　　騰訊控股（００７００）　３８７﹒８０元　　　升２﹒０５％
　　網龍　　（００７７７）　　２０﹒１０元　　　升２﹒２４％
　　ＩＧＧ　（００７９９）　　　５﹒６８元　　　升４﹒０３％
　　創夢天地（０１１１９）　　　４﹒９１元　　　升１﹒２４％
　　心動公司（０２４００）　　２４﹒００元　　　升２﹒３５％
　　金山軟件（０３８８８）　　２５﹒４０元　　　升５﹒１８％
　　指尖悅動（０６８６０）　　　０﹒６７元　　　升１﹒５２％
　　聯眾　　（０６８９９）　　　０﹒５４元　　　升９﹒０９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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