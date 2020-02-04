【武漢肺炎】廣東確診７９７病例無死亡，深圳新增４３例全省最多

《經濟通通訊社４日專訊》廣東省衛健委公布，截至２月３日２４時，全省累計報告新型冠

狀病毒感染的肺炎確診病例７９７例。３日當天全省新增確診病例１１４例，另有疑似病例

１８０例。有２９９９名密切接觸者正在接受醫學觀察。

新增確診病例中，深圳市４３例、廣州市２７例、珠海市１３例、中山市６例、東莞市６例

、肇慶市３例、佛山市３例、陽江市２例、清遠市２例、梅州市２例、江門市２例、湛江市１例

、韶關市１例、汕頭市１例、茂名市１例、惠州市１例。

截至２０２０年２月３日２４時，在院的７７７例確診病例中，危重２５例，重症６１例，

普通型６９１例。新增出院６例，累計出院２０例。無死亡病例。



＊深圳新增４３例新冠肺炎確診病例＊



其中，深圳累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例２６９例。２月３日當天全市新增確

診病例４３例，為全省之冠，９０４例密切接觸者正在接受醫學觀察。２５９例確診病例均在深

圳市第三人民醫院隔離治療。

按照病例管理地區劃分，福田區５４例、南山區５２例、龍崗區４１例、寶安區３３例、龍

華區３０例、羅湖區１９例、光明區８例、坪山區６例、鹽田區３例、大鵬新區２例、其他（指

由機場、車站、碼頭、關口、路卡等直接送往定點醫院的）２１例。（ｅｗ）

