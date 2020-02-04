【武漢肺炎】珠海香洲區暫停餐飲企業運營，禁止顧客現場就餐

《經濟通通訊社４日專訊》珠海市香洲區市場監督管理局通告，要求區內所有酒吧、燒烤店

、咖啡館、茶樓、農莊等餐飲服務單位暫停營業，其他餐飲服務企業只允許顧客外賣或打包，禁

止現場就餐。

廣東餐飲服務行業協會預計，如客流、現金流嚴重不足等困難不能緩解，餐飲行業將在一到

兩個月內爆發閉店潮。廣東省餐飲服務行業協會表示，已將相關調研統計結果報備廣東省發改委

、商務廳、市場監督管理局等部門，呼籲政府和社會各界調動資源，及時出台扶持政策，幫助行

業度過難關。（ｅｗ）

