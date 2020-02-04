《經濟通通訊社４日專訊》珠海市香洲區市場監督管理局通告，要求區內所有酒吧、燒烤店
、咖啡館、茶樓、農莊等餐飲服務單位暫停營業，其他餐飲服務企業只允許顧客外賣或打包，禁
止現場就餐。
廣東餐飲服務行業協會預計，如客流、現金流嚴重不足等困難不能緩解，餐飲行業將在一到
兩個月內爆發閉店潮。廣東省餐飲服務行業協會表示，已將相關調研統計結果報備廣東省發改委
、商務廳、市場監督管理局等部門，呼籲政府和社會各界調動資源，及時出台扶持政策，幫助行
業度過難關。（ｅｗ）
04/02/2020 13:57
【武漢肺炎】珠海香洲區暫停餐飲企業運營，禁止顧客現場就餐
《經濟通通訊社４日專訊》珠海市香洲區市場監督管理局通告，要求區內所有酒吧、燒烤店
、咖啡館、茶樓、農莊等餐飲服務單位暫停營業，其他餐飲服務企業只允許顧客外賣或打包，禁
止現場就餐。
廣東餐飲服務行業協會預計，如客流、現金流嚴重不足等困難不能緩解，餐飲行業將在一到
兩個月內爆發閉店潮。廣東省餐飲服務行業協會表示，已將相關調研統計結果報備廣東省發改委
、商務廳、市場監督管理局等部門，呼籲政府和社會各界調動資源，及時出台扶持政策，幫助行
業度過難關。（ｅｗ）
|FOCUS04/02/2020
【FOCUS】完美風暴殺到港 考驗月底預算案
|生財有道04/02/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：醫藥股炒作多不宜高追
|生財有道04/02/2020
在家食杯麵 日清食得安心
|生財有道04/02/2020
【武漢肺炎】醫管局員工陣線啟動第二階段罷工 料9000人參與
|中國故事04/02/2020
【武漢肺炎】深圳南山50宗確診全市最多 臨近深圳灣口岸釀風險
|中國故事04/02/2020
【武漢肺炎】全國累計確診病例破2萬宗 425死
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰