《午市前瞻》肺炎疫情若短期內緩和，港股上試２７４００點

《經濟通通訊社４日專訊》隔晚美股造好，今早亞洲股市先低後高走，港股方面高開１３

４點報２６４９１，已為早市最低位。內地官媒報道指，內地傳出多項「暴力救市」措施，包括

使用內險資金入市救火，今早港股一同攀升，盤中高見２６７２８點，升３７１點；惟隨後報道

指本港出現首名因感染新型冠狀病毒而離世的市民，加上內地感染人數突破二萬人，令港股升幅

收窄，恆生指數中午收報２６６６１點，升３０４點或升１﹒１６％，主板成交７１７﹒１５億

元。國企指數中午收報１０４０９點，升１４１點或升１﹒３８％。

內地股市造好，上證綜合指數中午收報２７５２點，升５點或升０﹒２１％，成交

２４３７﹒９０億元人民幣；深證成分指數報９９４９，升１７０點或升１﹒７４％，成交

３６１２﹒２１億元人民幣。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒１８％，報５６﹒６元；港交所（００３８８

）升１﹒０８％，報２６３﹒２元；手遊股股今日普遍攀升，龍頭騰訊（００７００）漲

２﹒３７％，報３８９元；中移動（００９４１）升０﹒０８％，報６３﹒８５元；友邦保險（

０１２９９）走高１﹒４％，報７９﹒６元。



＊手機股走勢反彈，食品股略有追捧＊



瑞信早前發表研究報告指出，受公共衞生事件影響，估計將拖累內地零售銷售表現，但手機

銷售估計第二季需求將逐步復甦。今早手機股普遍反彈，瑞聲科技（０２０１８）升２﹒２８％

，報５８﹒３５元；舜宇光學（０２３８２）升４﹒６％，報１３４﹒３元；比亞迪電子（００

２８５）升２﹒６３％，報１５﹒６２元；通達集團（００６９８）升２﹒３５％，報０﹒８７

元；丘鈦科技（０１４７８）升４﹒１４％，報１１﹒５８元。

有指內地「暴力救市」，險資入場救市救火，本港中資食品股同樣受惠，華潤啤酒

（００２９１）升４﹒５９％，報３８﹒７元；蒙牛乳業（０２３１９）升３﹒９４％，報

３０﹒３５元；中國旺旺（００１５１）升０﹒４７％，報６﹒４１元；康師傅（００３２２）

升１﹒０５％，報１３﹒４８元；統一企業（００２２０）升１﹒４９％，報８﹒１８元；

內房見底回升，富瑞早前發表報告指出，上月內地房地產銷售一如預期表現疲弱，政策面有

望寬鬆下，目前是趁低吸納時機。中海外（００６８８）升１﹒１８％，報２５﹒６５元；華潤

置地（０１１０９）升２﹒９１％，報３３﹒６５元；融創中國（０１９１８）升２﹒７１％，

報３９﹒８５元；萬科企業（０２２０２）升１﹒６１％，報２８﹒３５元；碧桂園（０２００

７）升１﹒６％，報１０﹒１８元；中國恆大（０３３３３）升１﹒７２％，報１７﹒７２元。



＊本地地產趁勢反彈，內銀內險一同攀升＊



大市表現強勁，而大行美銀美林發表研究報告表示，地產及收租股具吸引力，給予新地

（０００１６）及九倉（００００４）「買入」評級。新地升２﹒３１％，報１１０﹒５元；

九龍倉則跌０﹒３２％，報１８﹒９６元。另外，恆基地產（０００１２）升０﹒７１％，報３

５﹒２５元；新世界（０００１７）升０﹒９２％，報９﹒８６元；長實集團（０１１１３）升

０﹒９１％，報４９﹒９元。

內地或暴力救市，中資金融股一同受惠，其中平保（０２３１８）昨日獲外資買入逾２３億

元，今早股價漲１﹒４３％，報８８﹒８５元；國壽（０２６２８）升１﹒３９％，報１８﹒９

６元；中國太保（０２６０１）升２﹒４６％，報２７﹒０５元；中國太平（００９６６）升３

﹒７４％，報１７﹒２元；中國財險（０２３２８）升０﹒８４％，報８﹒４４元。

大行花旗認為，內地將有更多措施出台支持經濟，預料內銀股較券商股表現佳，今日內銀同

樣反彈，建設銀行（００９３９）升１﹒３３％，報６﹒０９元；工商銀行（０１３９８）升１

﹒３３％，報５﹒３３元；中國銀行（０３９８８）升０﹒９９％，報３﹒０７元；招商銀行（

０３９６８）升０﹒１３％，報３８﹒２元；交通銀行（０３３２８）升０﹒８１％，報

５元。

＊黃志陽：投資者現階段可買入騰訊及阿里巴巴＊



港股氣氛近日稍為改善，連續第二日反彈。財經分析員黃志陽向《經濟通通訊社》表示，日

前港股回吐幅度已有一定程度反映肺炎疫情狀況，令恆指１４天ＲＳＩ已跌至近超賣區，有見及

此，部分資金已撈低短線炒賣；加上隔晚（３日）美股回穩，令港股本日反彈。然而，他認為目

前港股短期已見底，但短線走勢還看肺炎疫情，若本周感染個案上升速度放慢，港股有力反彈上

２７４００點，而２６０００點見支持。

另外，黃志陽認為，現階段投資者可關注一些受肺炎疫情影響較小的板塊，如新經濟股及手

遊股等。當中他較看好騰訊（００７００）及阿里巴巴（０９９８８）。他指出，騰訊主要業務

還是游戲，料疫情期間上線人數或增，以及其走勢近日偏強，建議投資者３８０元買入，短期目

標價４００元，中長期可上望４４０元，跌穿３６０元止蝕。此外，他認為當疫情漸趨穩定，他

看好阿里此類代表近年中國經濟發展的「火車頭」企業，料其互聯網電商服務及金融科技業務將

繼續增長。他建議２００元附近可買入，短期目標價２２０元，中長期可上望２４０元，跌穿

１９０元止蝕。（ｋｓ、ｕｌ）

