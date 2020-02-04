  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/02/2020 17:25

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入４１﹒８億人幣，買建行美團沽吉利金山

　　《經濟通通訊社４日專訊》港股今日隨外圍持續回升，於全日最低位高開１３４點報２６４
９１點後反覆走上，內地官媒報道指，中證監為預防股市因疫情持續而崩盤，傳推出了多項「暴
力救市」措施，恆指盤中最高見２６７３０點，升３７３點。最終恆指收報２６６７５點，升３
１９點或１﹒２１％，
　　按額度計算，北水全日淨流入４１﹒８億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是建設銀行
（００９３９）、美團點評（０３６９０）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的依次是吉
利汽車（００１７５）、金山軟件（０３８８８）、中國生物（０１１７７）。
　　主板成交金額略為減少０﹒６％至１３５８﹒５５億元。其中港股通成交２５７﹒１億元，
佔總成交１８﹒９％。

＊內銀見反彈，建行獲北水追捧＊

　　大行花旗認為，內地政府將有更多措施出台支持經濟，內銀見反彈，建行升１﹒１６％，收
報６﹒０８元。北水同樣力撐，淨買入１２﹒１５億元。
　　大市連續第二日返彈，新經濟股普遍隨市造好。美團點評（０３６９０）漲１﹒５％，報１
０１元；北水亦力捧狂掃貨，淨買入近４﹒９億元。
　　股王騰訊仍是北水買入大熱，野村預料騰訊上季手遊收入升３７％，提升其目標價至４４０
元，騰訊漲３﹒４２％，報３９３元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　建設銀行（００９３９）　　　　　１２．１５　
　　美團點評（０３６９０）　　　　　　４．８８　
　　騰訊控股（００７００）　　　　　　４．０８　
　　小米集團（０１８１０）　　　　　　３．２６　
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　　１．８５　　　　　　
　
　　淨沽出最多港股：
　　吉利汽車（００１７５）　　　　　－４．５５　
　　金山軟件（０３８８８）　　　　　－１．３８　
　　中國生物（０１１７７）　　　　　－１．１３　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
（ｃａ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道04/02/2020
【地皮截標】港鐵日出康城12期收9份標書 反應符預期估值最高62億
生財有道04/02/2020
【理財專題】趁過年教孩子理財 由善用利是錢開始!
生財有道04/02/2020
【理財專題】子女學投資過程結果同樣重要 月供比一筆過更適合
FOCUS04/02/2020
【FOCUS】完美風暴殺到港 考驗月底預算案
生財有道04/02/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：醫藥股炒作多不宜高追
生財有道04/02/2020
在家食杯麵 日清食得安心
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金