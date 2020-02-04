【北水炒Ｄ乜】北水淨流入４１﹒８億人幣，買建行美團沽吉利金山

《經濟通通訊社４日專訊》港股今日隨外圍持續回升，於全日最低位高開１３４點報２６４
９１點後反覆走上，內地官媒報道指，中證監為預防股市因疫情持續而崩盤，傳推出了多項「暴
力救市」措施，恆指盤中最高見２６７３０點，升３７３點。最終恆指收報２６６７５點，升３
１９點或１﹒２１％，
按額度計算，北水全日淨流入４１﹒８億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是建設銀行
（００９３９）、美團點評（０３６９０）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的依次是吉
利汽車（００１７５）、金山軟件（０３８８８）、中國生物（０１１７７）。
主板成交金額略為減少０﹒６％至１３５８﹒５５億元。其中港股通成交２５７﹒１億元，
佔總成交１８﹒９％。
＊內銀見反彈，建行獲北水追捧＊
大行花旗認為，內地政府將有更多措施出台支持經濟，內銀見反彈，建行升１﹒１６％，收
報６﹒０８元。北水同樣力撐，淨買入１２﹒１５億元。
大市連續第二日返彈，新經濟股普遍隨市造好。美團點評（０３６９０）漲１﹒５％，報１
０１元；北水亦力捧狂掃貨，淨買入近４﹒９億元。
股王騰訊仍是北水買入大熱，野村預料騰訊上季手遊收入升３７％，提升其目標價至４４０
元，騰訊漲３﹒４２％，報３９３元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
建設銀行（００９３９） １２．１５
美團點評（０３６９０） ４．８８
騰訊控股（００７００） ４．０８
小米集團（０１８１０） ３．２６
工商銀行（０１３９８） １．８５
淨沽出最多港股：
吉利汽車（００１７５） －４．５５
金山軟件（０３８８８） －１．３８
中國生物（０１１７７） －１．１３
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（ｃａ）