《美元走勢－羅明立》英鎊短線仍可能考驗１﹒２９支持

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０８．８９ １０８．５５ １０８．８８

歐元╱美元 １．１０６４ １．１０５６ １．１０５９

英鎊╱美元 １．３０２３ １．２９８１ １．２９９８

美元╱瑞郎 ０．９６７９ ０．９６５７ ０．９６７９

美元╱港元 ７．７６９７ ７．７６６２ ７．７６８５

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《美元走勢》美國供應管理協會（ＩＳＭ）１月份製造業指數回升至５０﹒９，重回５０以

上擴張水準，優於分析師預期。期內，新訂單分類指數為５２、就業指數為４６﹒６、投入物價

指數為５３﹒３，三項數據均優於預期，反映美國製造業仍然穩健，美股三大指數均見反彈。美

國經濟維持不俗勢頭，投資者對聯儲局減息的預期降溫，支持美匯回升至９７﹒８０附近。

日本１月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）終值跌至４８﹒８，較初值的４９﹒３為低，連續

第９個月低於５０的盛衰分界線，是２０１３年２月以來最長的收縮期。期內，產出及新訂單分

類指數再度下跌，是連續第１３個月處於收縮，反映當地製造業前景仍相當嚴峻。美元兌日元近

期持續下滑，主要受到避險資金流入日元帶動。日本經濟下行風險增加，分析師預計政府及日本

央行將會採取寬鬆政策刺激經濟，將限制日圓進一步上升。接近１０８不妨買入美元博反彈。英

鎊昨日大幅回落，把之前兩日的升幅全部抹去。英國跟歐盟就貿易談判的表態反映雙方存在明顯

分歧，拖累鎊匯。不過，往後談判過程仍然有反覆的消息影響匯價表現，短線仍有可能要考驗

１﹒２９的支持。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１０１５ １﹒１１５０ １﹒０９７０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２９４０ １﹒３１００ １﹒２８９０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

