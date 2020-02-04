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即市新聞

04/02/2020 15:08

《美元走勢－羅明立》英鎊短線仍可能考驗１﹒２９支持

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　　美元╱日圓　　　　１０８．８９　　　１０８．５５　　　１０８．８８　
　　　歐元╱美元　　　　１．１０６４　　　１．１０５６　　　１．１０５９　
　　　英鎊╱美元　　　　１．３０２３　　　１．２９８１　　　１．２９９８　
　　　美元╱瑞郎　　　　０．９６７９　　　０．９６５７　　　０．９６７９　
　　　美元╱港元　　　　７．７６９７　　　７．７６６２　　　７．７６８５　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　
　　《美元走勢》美國供應管理協會（ＩＳＭ）１月份製造業指數回升至５０﹒９，重回５０以
上擴張水準，優於分析師預期。期內，新訂單分類指數為５２、就業指數為４６﹒６、投入物價
指數為５３﹒３，三項數據均優於預期，反映美國製造業仍然穩健，美股三大指數均見反彈。美
國經濟維持不俗勢頭，投資者對聯儲局減息的預期降溫，支持美匯回升至９７﹒８０附近。
　　日本１月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）終值跌至４８﹒８，較初值的４９﹒３為低，連續
第９個月低於５０的盛衰分界線，是２０１３年２月以來最長的收縮期。期內，產出及新訂單分
類指數再度下跌，是連續第１３個月處於收縮，反映當地製造業前景仍相當嚴峻。美元兌日元近
期持續下滑，主要受到避險資金流入日元帶動。日本經濟下行風險增加，分析師預計政府及日本
央行將會採取寬鬆政策刺激經濟，將限制日圓進一步上升。接近１０８不妨買入美元博反彈。英
鎊昨日大幅回落，把之前兩日的升幅全部抹去。英國跟歐盟就貿易談判的表態反映雙方存在明顯
分歧，拖累鎊匯。不過，往後談判過程仍然有反覆的消息影響匯價表現，短線仍有可能要考驗
１﹒２９的支持。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１０１５　　　１﹒１１５０　　　１﹒０９７０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒２９４０　　　１﹒３１００　　　１﹒２８９０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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